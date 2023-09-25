Франция учит казахский язык

Общество
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Сергей Наговицын

В Университете восточных языков и цивилизации во Франции начнут изучать казахский язык.

фото Юрия Беккера

В Алматы в КазНПУ имени Абая прошел научный семинар «Французские исследования Центральной Азии: участники и актуальное состояние», который объединил ведущих отечест­венных и французских ученых с целью обогащения научного диалога и расширения горизонтов знаний. На семинаре, к которому в режиме телемоста присоединились представители научной среды Кыргызстана и других стран Центральной Азии, обсудили актуальные темы исследований в условиях глобальных мировых изменений. В ходе мероприятия были представлены научные работы и проекты, связанные с Центральной Азией, а также проведен обзор современных исследовательских направлений в этой области.

– Это большой съезд ученых, который проходит в Алматы уже несколько дней. Мы познакомились с новым ректором КазНПУ имени Абая Булатом Тлеповым. Это новый этап нашего сотрудничества. Хотелось бы, чтобы он дал новый импульс для дальнейшего развития как Института Сор­бонна-Казахстан, так и КазНПУ имени Абая. Это новые перспективы, которые откроются для трудоустройст­ва и обучения студентов и магистрантов во Франции. Некоторые преподаватели из французских университетов уже сотрудничают с ИСК и ­КазНПУ. Нам бы хотелось, чтобы студенты ИСК имели возможность принимать участие в этих обменах и в дальнейшем развивать это сотрудничество, – отметил Генеральный консул Франции в Алматы Фабрис Невё.

В ходе мероприятия профессор Университета восточных языков и цивилизации в Париже Катрин Пужоль сообщила, что в октябре в их вузе откроется курс казахского языка.

– Казахский язык уже преподавался во Франции, но по каким-то причинам его изучение прервалось. Сейчас мы возобновляем набор педагогов, чтобы он вернулся в перечень 105 языков, которые мы преподаем. Безусловно, еще рано говорить о массовом изучении языка, но уже сейчас на этот курс записались порядка десятка студентов, – уточнила профессор.

В ходе встречи ученые поднимали вопросы обострения геополитической обстановки в мире, ее влияния на страны Центрально-Азиатского региона, а также обсудили экологические и климатические изменения – насколько эти процессы способны отразиться в исследованиях мирового научного сообщества.

Форум был организован при поддержке Французского института исследований Центральной Азии (IFEAC) и посольства Франции в Рес­публике Казахстан. Семинар предоставил очередную возможность для ученых Казахстана и Франции установить более тесные контакты для дальнейшего сотрудничества, обменяться знаниями и опытом, подготовить основу для создания будущих научных проектов.

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