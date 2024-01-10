Права французского инвестора нарушили в Павлодарской области

Французская компания Air Liquide является мировым лидером в производстве газа для промышленности, здравоохранения и экологии

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В рамках совместной работы Генпрокуратуры и АО НК "Kazakh Invest" (Task Force) установлена проблема французского инвестора Air Liquide, который с 2018 года реализует проекты по производству водорода на Павлодарском нефтехимическом заводе, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на ГП РК.

Как выяснилось, налоговые органы Павлодарской области неправомерно выставили в адрес инвестора уведомление об уплате НДС и таможенной пошлины на сумму 99,8 млн тенге. Инвестору неверно определили классификацию завозимого товара.

«По акту надзора прокуратуры в течение 3 дней уведомление было отменено. За допущенное нарушение должностное лицо департамента государственных доходов Павлодарской области привлечено к дисциплинарной ответственности», — проинформировали в прокуратуре.

В целом, на сегодня прокуроры разрешили 85 проблемных кейсов инвесторов, отметили в пресс-службе надзорного органа.