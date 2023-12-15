Французы должны иметь доступ к казахской культуре – Министр культуры Франции

О том, что Франция заинтересована в продвижении казахской культуры, на встрече с главой МКИ Аидой Балаевой, заявила ее французкая коллега Рима Абдул-Малак, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба МКИ РК

Аида Балаева подчеркнула, что сближение стран после взаимных визитов президентов Касым-Жомарта Токаева и Эммануэля Макрона в ближайшее время будет отмечено крупными культурными проектами.

В рамках работы по интеграции исторического и культурного наследия в глобальный гуманитарный ландшафт, его продвижению и всесторонней популяризации в ходе визита президента Франции в Астану в ноябре 2023 года была достигнута предварительная договоренность о проведении выставок исторического наследия Казахстана в музее восточных искусств Гиме.

Уже завершен проект по переводу контента французского детского канала TIJI на казахский язык, переведена на французский язык антология современной казахской поэзии и прозы.

Рима Абдул-Малак отметила, что сотрудничество с Казахстаном в культурно-гуманитарной сфере представляет особую значимость для Франции.

«В следующем году театр в Бельфоре примет большое число казахстанских артистов в рамках мероприятий длительностью в несколько месяцев. Мы сейчас работаем над организацией выставки, которая пройдет в музее Гиме. С французской стороны есть большой интерес к тому, чтобы продвигать казахскую культуру здесь во Франции. И я забочусь о том, чтобы французы по всей стране имели доступ к богатству вашей культуры, а не только те, кто живет в Париже или приезжает сюда», – отметила в свою очередь.

Стороны договорились об организации взаимных визитов экспертов музейного искусства, реставраторов, реализации совместных кинопроектов международного уровня, создании детских мультипликационных и анимационных фильмов, мультсериалов, обучающих французскому языку.