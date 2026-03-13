Фундамент формирования интеллектуального потенциала
Исидор Борчашвили, заслуженный деятель Казахстана, академик Казахстанской национальной академии естественных наук
Конституция выступает не только фундаментом правовой системы государства, но и концентрированным нормативным выражением стратегических ориентиров его общественного, политического и цивилизационного развития. В современной конституционно-правовой доктрине Основной закон рассматривается как высшая форма институционализации общественного договора, закрепляющая базовые принципы организации власти, систему ценностей общества и модель государства. В этом смысле конституционные реформы приобретают особое значение, поскольку именно через них формируются институциональные и правовые предпосылки для устойчивого и сбалансированного развития.