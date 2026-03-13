Фундамент формирования интеллектуального потенциала

Исидор Борчашвили, заслуженный деятель Казахстана, академик Казахстанской национальной академии естественных наук

Конституция выступает не только фундаментом правовой системы государства, но и концент­рированным нормативным выражением стратегических ориентиров его общественного, политического и цивилизацион­ного развития. В современной конституционно-правовой доктрине Основной закон рассматривается как высшая форма институцио­нализации общественного договора, закрепляющая базовые принципы организации власти, систему ценностей общества и модель государства. В этом смысле конституционные реформы приобретают особое значение, поскольку именно через них формируются институциональные и правовые предпосылки для устойчивого и сбалансированного развития.

Особое значение имеет то обстоятельство, что в системе конституционных ценностей впервые на уровне преамбулы закрепляются такие ориентиры, как культура и образование, наука и инновации. Данный шаг свидетельствует о признании интеллектуального потенциала общества в качестве ключевого ресурса современного государства. Тем самым подчеркивается, что устойчивое развитие Казахстана в XXI веке невозможно без формирования мощной образовательной системы, развитой научной инфраструктуры и инновационной экономики, основанной на знаниях и высоких технологиях.

В этой связи закономерным является и то обстоятельство, что снижение уровня и качества образования, а также ослабление интеллектуального потенциала общества рассматриваются законодательством в качестве одной из угроз национальной безопасности. Подобный подход свидетельствует о том, что образование и наука стали рассматриваться не только как элемент социальной политики, но и как важнейший фактор обеспечения устойчивости государственной системы и стратегической
безопасности страны.

В современных условиях образование и наука приобретают принципиально новое значение. Они обеспечивают передачу знаний и подготовку профессиональных кадров и одновременно становятся фундаментальными механизмами формирования экономики знаний, инновационного развития и технологической модернизации. Уровень образовательной системы и научной среды во многом определяет способность государства адаптироваться к глобальным изменениям, генерировать новые технологии, обеспечивать долгосрочную устойчивость.

В контексте положений новой Конституции особую актуальность приобретает развитие научных школ и исследовательских центров, выступающих основой формирования национальной интеллектуальной элиты. Появление устойчивых научных сообществ и академических традиций является важнейшим условием развития национальной научной мысли, способной вырабатывать оригинальные идеи и обеспечивать интеллектуальную независимость государства. Поэтому так важно сейчас создание необходимых условий для научной деятельности преподавателей и исследователей, обеспечение достойного уровня материального и социального благополучия научных работников, а также последовательное внедрение принципов академической свободы, открывающих возможности для полноценного творчества.

Из изложенного следует объективная необходимость комплексной институциональной переоценки деятельности государственных органов, ответственных за реализацию государственной политики в сфере образования и науки. Прежде всего это касается Министерства науки и высшего образования, Министерства просвещения, а также акиматов и маслихатов столицы, областей и городов республиканского значения. Наряду с этим важную роль играют государственные органы, имеющие собственные ведомственные учебные заведения, в том числе Генеральная прокуратура, министерства внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям, Комитет национальной безопасности и другие государственные структуры, участвующие в подготовке кадров. Их деятельность должна быть переосмыслена и приведена в соответствие с конституционным принципом человекоцентричности образования и науки.

Мировой опыт убедительно демонстрирует, что государства, последовательно формирую­щие эффективную систему образования и поддерживаю­щие научные исследования, достигают значительно более высоких показателей социально-экономического развития, технологического прогресса и институциональной устойчивости. Инвестиции в человеческий капитал, науку и создание условий для интеллектуальной деятельности формируют основу долгосрочной конкурентоспособности государства в условиях глобальной экономики знаний.

Закрепление в конституционном тексте приоритета человеческого капитала и интеллектуального развития общества означает институцио­нализацию принципа человекоцентричности государственной политики. В рамках данной концепции человек рассматривается как центральный субъект, а образование и наука – как ключевые механизмы формирования интеллектуального потенциала общества. Уровень развития образовательной системы, научной среды и правовой культуры во многом определяет способность государства обеспечивать устойчивость правовой системы, совершенствовать институты управления и эффективно реагировать на вызовы современного глобального мира.

В этой связи образование и наука приобретают не только социальное или экономическое, но и фундаментальное государственно-правовое значение. Образование формирует интеллектуальную основу общества, тогда как наука выступает источником новых знаний, необходимых для модернизации экономики, совершенствования законодательства и развития государственных институтов. В совокупности данные элементы закладывают интеллектуальный фундамент государства, обеспечивая его способность к внедрению инноваций и институциональной устойчивости.

