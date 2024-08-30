Фундамент справедливого Казахстана

В условиях построения справедливого Казахстана роль и значение Конституции возрастают. Своими соображениями о роли Конституции и ее месте в жизни нашего общества поделился первый проректор КазНУ им. аль-Фараби доктор юридических наук, профессор Еркин Эрманович Дуйсенов.

фото из архива «КП»

– Еркин Эрманович, какова роль Конституции в жизни страны?

– В данном случае, я полагаю, уместно отметить то, что Конституция является Основным законом нашего государства. Она является Основным законом для каждого из нас. Что вкладывается в понятие «Основной закон»? Конституция содержит в себе нормы, принципы и идеи, необходимые для развития всего нашего текущего законодательства. Только на основе Конституции могут приниматься законы и иные нормативные, правовые акты. Поэтому значение Конституции в построении демократической, правовой государственности является огромным и возрастает с каждым днем. Конституция закрепляет на долгосрочную перс­пективу политико-правовое развитие нашей страны. Это форма правления, форма государственного устройства и политический режим, правовые условия для дальнейшей демократизации нашего общества.

– Текст Конституции начинается с констатации – «Мы, народ Казах­стана...». Какой юридический смысл вкладывали в это понятие авторы нашего Основного закона?

– С позиции ученого-юриста, ученого-государствоведа хочу в доступной форме поделиться некоторыми соображениями касательно нашего Основного закона. В первую очередь, конечно, необходимо обратиться к преамбуле нашей Конституции, где прописано «Мы, народ Казахстана, объединенный общей исторической судьбой, созидая государственность на исконно казахской земле, сознавая себя миролюбивым гражданским обществом, приверженным идеалам свободы, равенства и согласия, желая занять достойное место в мировом сообществе, осознавая свою высокую ответственность перед нынешним и будущими поколениями, исходя из своего суверенного права, принимая настоящую Конституцию». Вот эта часть, которую я сейчас зачитал, называется преамбула.

Здесь важно отметить один момент, который сегодня является дискуссионным как среди ученых-юристов, так и в гражданском обществе. Поднимается вопрос о том, что положение, созидая государственность на исконно казахской земле, требует модернизации. Сторонники этой модернизации утверждают, что, например, закрепив в Конституции, по примеру некоторых других стран то, что Казахстан имеет многовековую историю, существование суверенного государства, мы тем самым покажем не просто наши исторические корни, но и обозначим то, что государство Казахстан существовало много лет.

Я полагаю, что это аксиома. Наше государство действительно имеет многовековую историю. Это и так понятно исходя из того, что мы созидаем государст­венность на исконно казахской земле.

– Издревле во главе построения государственности стояла именно земля, не имея узаконенной территории, не будет и государства…

– Понятие «земля» является основой для того, чтобы можно было утверж­дать, что у нас была государственность. Да, некоторые ученые утверждают, что «земля» и «государственность» – не тож­дественные понятия. Но я хочу отметить, что без земли не существует, по большому счету, нации, народности. Да, есть народы, которые не имеют собственной государственности. Почему? Потому что у них нет собственной земли. А наличие собственной земли уже предполагает наличие государст­венности и наличие многовековой государственности, по крайней мере применительно к нашей стране.

На самом деле, если взять федеративные государства, в состав которых входят государственные образования, то можно отметить, что эти государственные образования имеют землю, но не имеют собственной суверенной государственности. Поэтому-то они и называются государственными образованиями. Я хочу отметить, что преамбула Конституции как вводная часть является основой для дальнейшего текста Конституции, потому что в ней заложены основные мысли, идеи, в соответствии с которыми построен текст нашего Основного закона.

– Конституция – это настольная книга наших законотворцев, правоведов, в которую не так давно были внесены изменения. Можете прокомментировать внесенные поправки?

– В 2022 году в нашей стране прошла конституционная реформа, и, надо отдать ей должное, были внесены изменения в одну треть текста нашего Основного закона. Эта реформа была прогрессивной, она существенно демократизировала наше общество и создала условия для дальнейшего социально-экономического и политического развития страны.

В частности, что касается развития демократических институтов, то я могу отметить, что существенные изменения претерпела наша избирательная система. Впервые за десятки лет пришли к тому, что сегодня мы избираем депутатов Парламента по смешанной системе.

Что я имею в виду? До этого мы избирали депутатов Парламента исключительно по пропорциональной системе, то есть граждане, приходя на избирательные участки, голосовали за ту или иную партию, не зная по большому счету состава данной партии и кандидатов, которые потом станут депутатами. Благодаря политической воле Президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева прошла конституционная реформа, и теперь одна треть депутатов Мажилиса Парламента избирается по мажоритарной системе. То есть граждане приходят на избирательный участок, чтобы проголосовать за определенного, конкретного человека, зная его биографию, зная его заслуги перед обществом, перед государством, зная его кристальную чистоту, то, что он не замешан в каких-либо коррупционных скандалах. Это существенный прорыв в развитии нашей демократии.

– В ходе проведенной конституционной реформы усилена роль Конституционного суда. В чем это выразилось?

– Важный момент прошедшей конституционной реформы – это восстановление Конституционного суда. Ранее существовал Конституционный совет, и простые граждане не имели возможности обращаться к нему. Сейчас в Конституционный суд могут обращаться граждане нашей страны как физические лица. Существует, конечно, и определенная процедура обращения в Конституционный суд. Если гражданин считает, что его конституционные права нарушены и он прошел все этапы рассмотрения во всех инстанциях нашей судебной системы в защиту своих прав, то он имеет полное право обратиться в Конституционный суд за восстановлением, если он так считает, своих нарушенных конституционных прав.

– В основе стабильности любого государства лежит общественное согласие. Гарантирует ли наша Конституция эти основополагающие принципы?

– Согласен с таким доводом, в Конституции это четко обозначено. Поскольку общественное согласие и политическая стабильность, экономическое развитие на благо всего народа, казахстанский патриотизм, решение наиболее важных вопросов государственной жизни демократическими методами, включая голосование на республиканском референдуме, – это основополагающие принципы государства, которые являются как раз таки той основой, на которой построены весь последующий текст Конституции, нормы и принципы Основного закона. И здесь очень важно отметить вопрос, связанный в первую очередь с демократическими методами государственного управления.

На самом деле управление государст­венными делами, участие в управлении государственными делами – это то право, которое сегодня принадлежит нашим гражданам. Ведь приходя на избирательный участок и бросая бюллетень в урну, мы тем самым путем собственного добровольного волеизъявления решаем, кто будет работать в Парламенте, кто будет возглавлять государство. Это очень важная позиция.

И все эти моменты, в том числе связанные с необходимостью политической стабильности, экономическим развитием, если вы обратите внимание, они также проистекают из преамбулы нашей Конституции. Я полагаю, что все эти основополагающие принципы охватывают всю сферу нашей общественной жизнедеятельности, всю сферу функционирования нашего государства. И их реализация, в том числе детализация как в тексте Конституции, так и в текущем законодательстве, позволяет нашей стране прогрессивно продвигаться вперед.