Фура с 16 тоннами бытовой техники сгорела на трассе в ЗКО

В Сырымском районе на трассе Самара - Шымкент, в 30 километрах от посёлка Жымпиты, сгорела фура с грузом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Mgorod.kz.

По информации пресс-службы ДЧС ЗКО, на автодороге горел большегруз Scania B 715 CB. Фура была загружена бытовой техникой. По словам водителя, в машине находилось около 16 тонн груза.

Жертв и пострадавших удалось избежать.

На место пожара выехала исследовательская испытательная пожарная лаборатория и дознаватель ДЧС ЗКО.