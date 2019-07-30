Гани Ныгыметов назначен завотделом внутренней политики Администрации Президента РК
Гани Ныгыметов назначен заведующим отделом внутренней политики Администрации Президента РК, передает Kazpravda.kz.
"Распоряжением Главы государства Ныгыметов Гани Сактаганович назначен заведующим Отделом внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан", – говорится в сообщении пресс-службы Президента РК.
Ныгыметов Гани Сактаганович родился 22 августа 1983 года в Шалкаре. В 2005 году окончил Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева – специалист международных отношений. В 2007 году окончил Монтерейский институт международных исследований (стипендиат программы "Болашак"), специальность "Магистр государственного управления". В 2014 году окончил высшую школу бизнеса Назарбаев Университета и Университет Дьюка (США), специальность "Магистр делового администрирования" (Executive MBA).
С 2007 по 2009 год – менеджер проекта Департамента государственного управления АО "Национальный аналитический центр при Правительстве и Национальном Банке РК.
С 2009 по 2012 год – директор Департамента международного сотрудничества АОО "Назарбаев Университет".
В 2012 году – заместитель Генерального директора по развитию ЧУ "Центр энергетических исследований" Назарбаев Университета.
С 2012 по 2013 год – главный директор по развитию бизнеса (Chief Business Development Officer) ЧУ "Nazarbayev University Research and Innovation System".
С 2013 по 2016 год – президент АО "Центр международных программ" МОН РК.
С 2016 по 2017 год – исполнительный директор ТОО "Центр стратегических инициатив".
С 2017 по 2018 год – директор Института Евразийской интеграции.
С 1 марта 2019 года – заместитель заведующего Отделом внутренней политики Администрации Президента РК.