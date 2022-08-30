Гарантия суверенитета

Изменяющиеся в мире реалии диктуют необходимость совершенствования законодательств. И это касается в том числе Основного закона любой страны – Конституции. Граждане Казахстана недавно проголосовали за внесение изменений в основополагающий документ. Но, на мой взгляд, требуются еще нововведения.

Независимость страны, ее унитарность и территориальная целостность, форма правления и основополагающие принципы деятельности защищены пунктом 2 статьи 91 Основного закона. Все эти понятия предполагают возможность государства самостоятельно реализовывать внутренние и внешние функции, выступая полноправным субъектом в международных отношениях. При этом независимость является, наряду с единством и верховенством государственной власти, лишь одним из элементов такого суверенитета.

Учитывая, что это понятие является основополагающей незыблемой ценностью, на мой взгляд, было бы более правильным заменить в п. 2 ст. 91 Конституции слово «независимость» на слово «суверенитет» и изложить это в следующей формулировке: «Установленные Конституцией суверенитет государства, унитарность и территориальная целостность Республики, форма ее правления, основополагающие принципы деятельности Республики являются неизменными». Такая формулировка станет более мощной и реальной правовой гарантией от любых посягательств на суверенитет нашей страны.

Это умозаключение логически вытекает из положения п. 2 ст. 2 Конституции, в соответствии с которым суверенитет РК распространяется на всю ее территорию: государство обеспечивает целостность, неприкосновенность и неотчуждаемость своей территории.

Определенного внимания заслуживает и положение п. 1 ст. 3 Основного закона: единственным источником государственной власти является народ. Одновременно он, то есть народ, проживающий на конкретно-определенной территории, может выступать и выступает (это очень важно) носителем суверенитета конкретного государства.

В связи с этим п. 1 ст. 3 Конституции необходимо изложить, как мне кажется, в следующей редакции: «Единственным источником государственной власти и носителем суверенитета является народ Казахстана». Тем самым будет усилена правовая охрана суверенитета нашей страны, и любое посягательство на него будет означать покушение на мирное сосуществование всех этносов, проживающих на территории Казахстана.

Пункт 3 ст. 5 Конституции РК устанавливает, что запрещается создание и деятельность общественных объединений, цели и действия которых направлены на насильственное изменение конституционного строя, нарушение целостности Республики, подрыв безопасности государства, разжигание социальной, расовой, национальной, религиозной, сословной и родовой розни, а также создание не предусмотренных законодательством военизированных формирований.

Безусловно, данное конституционное установление является реальной правовой преградой от всех посягательств на суверенитет нашего государства. Но субъектами (носителями), например, сепаратистских идей могут быть не только общественные объединения, но и физические лица. Здесь законодателю Казахстана есть о чем подумать не только на уровне текущего уголовного и административного, но и конституционного законодательства.

Напомню: в соответствии с п. 3 ст. 20 Основного закона РК не допускается пропаганда или агитация насильственного изменения конституционного строя, нарушения целостности Респуб­лики, подрыва безопасности государства, войны, социального, расового, национального, религиозного, сословного и родового превосходства, а также культа жестокости и насилия.

Хочу более пристально остановиться на проблеме противодействия сепаратизму, так как в современных условиях эта проблема становится все более значимой наряду с коррупцией, международным терроризмом и религиозным экстремизмом, представляющими угрозу суверенитету Казахстана.

За последние 10 лет я неоднократно озвучивал в СМИ необходимость законодательного ее решения. Дело в том, что в настоя­щее время лишь статьей 180 УК РК предусмотрена ответственность за сепаратистскую деятельность. Как система взглядов, идей, воззрений и практической деятельности, направленных на создание в унитарном государстве автономий, отделение части территории с целью присоединения ее к другому государству, сепаратизм требует сегодня более пристального внимания к себе и от политического руководства страны, и законодателя – Парламента. На мой взгляд, противодействие ему должно регулироваться отдельным законом.

Одной только вышеназванной статьей УК РК эту проблему решить невозможно. Все чаще озвучиваемые в последнее время как за рубежом, так и внутри страны сепаратистские идеи должны столкнуться с реальным правовым заслоном как на уровне конституционного, так и текущего законодательства. Причем закон этот в настоящее время необходим даже при том, что в Казахстане действует вышеуказанная статья 180 УК РК, законы о противодействии религиозному экстремизму от 18 февраля 2005 года (по состоянию на 25.05.2020) и о противодействии терроризму от 13 июля 1999 года (по состоянию на 14 июля 2022 года).

Современный Казахстан – это многонациональное, многоконфессиональное и полиязычное государство, где все этносы проживают, как правило, компактно на определенно-конкретной территории. Это, в свою очередь, является благоприятной средой для взращивания и развития сепаратистских идей. В борьбе с этим явлением сегодня необходим системный и комплексный подход с уклоном на превентивные меры по противодействию сепаратизму.

Это также подтверждает мою идею о необходимости принятия отдельного закона о противодействии сепаратизму, в котором должна быть закреплена система мер организационного, идеологического, финансового, экономического, демографического, социального, правового и языкового характера. При этом основной упор, как я уже отметил, необходимо сделать на устранение причин и условий, ведущих к возможности возникновения сепаратизма.

Ведущая роль здесь может быть отведена Ассамблее народа Казахстана и ее отделениям в регионах. Именно АНК должна подготовить совместно с правоохранительными и специальными органами концепцию противодействия сепаратизму в нашей стране и проводить работу в этом направлении.

Закон об этом будет реально работать, если ввести новые составы правонарушений в Кодекс об административных правонарушениях и даже в Уголовный кодекс РК, предусматривающие ответственность должностных лиц за непринятие мер и ненадлежащее исполнение ими своих обязанностей по вопросам противодействия сепаратизму.

Кроме того, учитывая, что идеи сепаратизма искусственно взращиваются на языковой почве, необходимо, как мне кажется, оставив в п. 2 ст. 7 Конституции за русским языком, наряду с казахским, право употребляться в качестве официального, дополнить п. 1 этой же статьи словами «как язык государствообразующей нации» и изложить его в следующей редакции: «В Республике Казахстан государственным является казахский язык как язык государствообразующей нации». Подобная новелла, например, введена в Конституцию России в результате конституционной реформы 2020 года.

Такое дополнение в п. 1 ст. 7 Конституции Казахстана­ будет более полно соответствовать его преамбуле, где отмечается: «Мы, народ Казахстана, объединенный общей исторической судьбой, созидая государственность на исконной казахской земле…»