Газ не про нас? Шымкент накрыла волна дефицита автогаза

Этим вопросом поневоле задаются водители Шымкента, чьи автомобили работают на сжиженном газе. Вслед за перебоями с дизельным топливом город накрыла волна дефицита автогаза, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Таблички с надписью «Газ жоқ» на АЗС за последнюю неделю стали привычными для автолюбителей города. Заправить автомобиль газом – еще тот квест. В его поисках приходится ездить от одной заправки к другой, сжигая остаток топлива. А если улыбнется удача, то надо быть готовым к тому, что придется отстоять приличную очередь.

Ситуация с дефицитом сжиженного газа развивалась по всем правилам жанра: сначала на отпуск установили норму, затем стали заправлять только по талонам, следом поднялась цена на газ до 60 тенге за литр. Теперь же часть заправок и вовсе закрыта, на остальных – скопление транспорта.

Водители, переоборудовавшие автомобили под газовое оборудование, а таких в городе несколько десятков тысяч, всерьез обеспокоены таким положением дел. Стоя в очередях они активно обсуждают сообщение Минэнерго, заверившего, что дефицита газа нет ни в целом по стране, ни в отдельно взятом регионе.

О наличии в достаточном количестве экологически чистого топлива уверяют и в городском акимате. В управлении энергетики и развития инфраструктуры акимата Шымкента сообщили, что общая потребность города в автогазе – 7 700 тонн в месяц, и она полностью обеспечивается. Поставки в Шымкент якобы идут еженедельно. К примеру, в минувшую пятницу объем поступившего топлива составил 1 656 тонн сжиженного газа, пришло 46 вагонов.

Тогда почему уже в субботу образовался дефицит? У водителей, задающих этот вопрос, есть и ответ на него. Они прогнозируют рост цен на автогаз и рассказывают, что на некоторых АЗС предлагают заправить полный бак при условии, что цена за литр будет чуть дороже.

В управлении энергетики и развития инфраструктуры допускают, что топливо не успели доставить из наполнительных станций до автозаправок, которых в огороде 170. Возможно, подкачала логистика. И заверили, что до 15 августа ожидается поставка согласно договору еще больше 5 226 тонн горючего.

Председатель Ассоциации «Жанар-жағармай» Кайыпбек Камбаров склонен связывать перебои с поставкой автогаза не только с проблемами в логистике, но и с отсутствием прозрачности в вопросе распределения топлива.

«После январских событий обещали изменения, но конкретно мы ничего не видим, как было, так и есть, – считает Кайыпбек Камбаров. – Нехватка топлива продолжается. Я постоянно предлагаю создать государственную комиссию с включением в нее не только чиновников, но и общественников, представителей Палаты предпринимателей «Атамекен», чтобы сообща выработать четкий механизм распределения, поставки нефтепродуктов, включая конечного потребителя – АЗС и контроля над этим процессом. Сейчас нет прозрачности в этом вопросе. Мы видим, что некоторым АЗС сократили объем поставок автогаза, но не можем толком получить информацию, даже не знаем, какая АЗС и сколько получила топлива, а другие в это время и вовсе закрываются, потому что торговать нечем».