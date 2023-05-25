Газовый монополист заплатил 77 млн тенге штрафа в Алматы

ТОО «APL Construction» оштрафовали за злоупотребление доминирующим положением, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по защите и развитию конкуренции РК.

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Департамент АЗРК по городу Алматы выявил нарушение товариществом «APL Construction» Предпринимательского кодекса РК и возбудил в отношении него дело.

«ТОО злоупотребляло своим доминирующим положением путем несоразмерного возмещения инвестиций за счет средств потребителей, вынужденных подключаться к внутриквартальным сетям газоснабжения. Это привело к ущемлению законных прав неопределенного круга потребителей», – аргументировали в антимонопольном ведомстве.

Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Алматы 10 января 2023 года привлек компанию к административной ответственности со штрафом в 77 343 750 тенге. Постановление суда исполнено в полном объеме.