Где больше всего подано заявлений на банкротство в Казахстане

Банкротом с самой большой суммой задолженности стал житель столицы
По словам заместителя председателя КГД МФ РК Сеилжана Ахметова, больше всего подано заявлений в Алматинской области – более 23 тыс. (это 11,8% от всех заявлений по стране).Меньше всего – в области Ұлытау – около 2 тыс. (1%).
«Средний возраст банкротов составляет 44 года. Самым возрастным банкротом является жительница г.Шымкента 1943 года рождения с суммой задолженности 370 тыс. тенге. Самым молодым банкротом является жительница г.Астаны 2005 года рождения с суммой задолженности 856 тыс. тенге. Банкротом с самой большой суммой задолженности является житель города Астаны. Сумма долга составляет 2,1 млрд тенге. Из всех банкротов более 1 тыс. граждан (5%) являются получателями государственной адресной социальной помощи, а около 10 тыс. человек (или 44%) имели долги, не оплаченные более 5-ти лет», – привел примеры спикер на пресс-конференции в СЦК.