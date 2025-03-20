Где больше всего подано заявлений на банкротство в Казахстане

Банки и финансы
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Дана Аменова
корреспондент

Банкротом с самой большой суммой задолженности стал житель столицы

Коллаж: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

По словам заместителя председателя КГД МФ РК Сеилжана Ахметова, больше всего подано заявлений в Алматинской области – более 23 тыс. (это 11,8% от всех заявлений по стране).Меньше всего – в области Ұлытау – около 2 тыс. (1%).

«Средний возраст банкротов составляет 44 года. Самым возрастным банкротом является жительница г.Шымкента 1943 года рождения с суммой задолженности 370 тыс. тенге. Самым молодым банкротом является жительница г.Астаны 2005 года рождения с суммой задолженности 856 тыс. тенге. Банкротом с самой большой суммой задолженности является житель города Астаны. Сумма долга составляет 2,1 млрд тенге. Из всех банкротов более 1 тыс. граждан (5%) являются получателями государственной адресной социальной помощи, а около 10 тыс. человек (или 44%) имели долги, не оплаченные более 5-ти лет», – привел примеры спикер на пресс-конференции в СЦК.

#Минфин #банкротство #КГД #заявления #СЦК

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