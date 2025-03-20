Где больше всего подано заявлений на банкротство в Казахстане

Коллаж: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

По словам заместителя председателя КГД МФ РК Сеилжана Ахметова, больше всего подано заявлений в Алматинской области – более 23 тыс. (это 11,8% от всех заявлений по стране).Меньше всего – в области Ұлытау – около 2 тыс. (1%).