Где купить соғым в Астане

Сельское хозяйство, Столица
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Дана Аменова
корреспондент

7-8 декабря в столице будет проходить соғым FEST, в котором примут участие фермеры Акмолинской, Абайской и Павлодарской областей, сообщает Kazpravda.kz

Фото: акимат Астаны

По данным акимата Астаны, мероприятия будет проходить на парковке ТРЦ Koktal по адресу: проспект Нургиса Тлендиева, 12а.

Также в торгово-развлекательном центре в эти дни пройдет полюбившаяся горожанам городская сельскохозяйственная ярмарка. Здесь будут представлены продукты от местных фермеров и производителей из различных регионов Казахстана — Акмолинской, Абайской, Восточно-Казахстанской и Кызылординской областей. Жители и гости города смогут купить овощи и фрукты, мясо, мучные и молочные продукты, выпечку, натуральные соки, варенье, джемы и многое другое.

Ярмарка будет работать каждые выходные с 10:00 утра до 22:00 часов вечера.

Соғым FEST – каждые выходные с 07:00 до 17:00.

Подробнее о том, что аграрии из Акмолинской, Абайской, Восточно-Казахстанской и Кызылординской областей привезли свои товары в столицу можно прочитать здесь

#Астана #акимат #сельхозярмарка #соғым FEST

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