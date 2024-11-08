Где на этих выходных пройдет сельхозярмарка в Астане?

Столица
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Венера Баталова
корреспондент

Аграрии из Акмолинской, Абайской, Восточно-Казахстанской и Кызылординской областей привезут свои товары в столицу

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

9-10 ноября в Астане продолжит свою работу городская сельскохозяйственная ярмарка, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата

Сельскохозяйственная ярмарка пройдет в ТРЦ «Koktal» по адресу: проспект Нургиса Тлендиева, 12а, каждые выходные с 10:00 до 22:00.

Посетители смогут приобрести свежие продукты от местных фермеров и производителей из различных регионов Казахстана — Акмолинской, Абайской, Восточно-Казахстанской и Кызылординской областей.

Участники ярмарки представят свежие овощи и фрукты, мясо, мучные и молочные продукты, выпечку, натуральные соки, варенье, джемы и многое другое.

#столица #ярмарка #аграрии

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