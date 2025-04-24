Где лечиться, если нет врачей? Общество 24 апреля 2025 г. 2:01 12 Андрей Кратенко собственный корреспондент по СКО Несмотря на ежемесячные отчисления, помощь от Фонда ОСМС остается недоступной коллаж из архива «КП» Жители областного центра все чаще жалуются на отсутствие специалистов, невозможность сдать анализы и получить базовую медпомощь в рамках обязательного социального медицинского страхования. Несмотря на ежемесячные отчисления в Фонд ОСМС, помощь остается недоступной. Депутаты городского маслихата и представители профильных ведомств в стенах областного филиала партии «Amanat» обсудили проблему и предложили конкретные меры. «Я не могу попасть к стоматологу. Ни одного талона! А на рентген – очередь за две недели. Зато каждый месяц с зарплаты уходят деньги на ОСМС. Где эта помощь?» – с такими вопросами жители Петропавловска все чаще обращаются к депутатам на встречах в микрорайонах. Особенно остро проблема стоит в Рабочем поселке: по официальным данным, здесь проживают около 28 тыс. человек, но медицинское обслуживание осуществляет всего одно частное учреждение – MedicaLine. Жалобы на его работу поступают уже второй год подряд. Как отметила на заседании в Северо-Казахстанском областном филиале партии «Amanat» депутат маслихата Юлия Пронина, жалобы касаются прежде всего отсутствия узких специалистов, невозможности сдать анализы, получить консультацию или направление. Даже сами медики задаются вопросом: можно ли забрать деньги, чтобы воспользоваться услугами в других клиниках? – Люди теряются в системе. Один мужчина прямо сказал: «Я не буду оплачивать ОСМС, пусть вернут часть денег. Объясните, как получить помощь», – говорит Юлия Пронина. Заместитель руководителя областного управления здравоохранения Мамадияр Байгулов признал, что проблема реальна. Одна из главных причин – острый кадровый дефицит. Власти пытаются привлечь молодых специалистов, предлагая им подъемные в размере до 8 млн тенге. Кроме того, закупается новое оборудование, включая рентген-аппараты. В условиях нехватки специалистов, по словам Мамадияра Байгулова, в районах внедрена система совмещения: врачи из города выезжают в районы по субботам. Так, в Аккайынском районе невропатолог и кардиолог принимают один раз в неделю. Однако такой формат – лишь временное решение. Представители Фонда медицинского страхования подтвердили: жалоб много. Как сообщила директор филиала НАО «Фонд социального медицинского страхования» по СКО Айнагуль Давлетчина, только за первые три месяца 2025 года поступило 96 обращений, в 2024-м за этот же период было 123 жалобы. – Из 96 жалоб этого года 40 уже отозваны. Это говорит о том, что при своевременной помощи пациентам жалоб могло и не быть. Если в медорганизации нет нужного специалиста, она обязана заключить договор с соисполнителем и направить пациента в другую клинику, состоящую в реестре фонда. При отсутствии договора пациент должен быть перенаправлен к другому поставщику, и тогда контракт заключится автоматически. В районах до 60 процентов услуг можно оказывать по такой схеме, в городе – до 50 процентов, – пояснила Айнагуль Давлетчина. Она также напомнила, что граждане могут обращаться к специалистам и без направления терапевта, а при возникновении спорных ситуаций – в Службу поддержки пациентов в каждой поликлинике, а также через номер 1414, сайт mcqory.kz, приложение Qoldau 24⁄7 или Telegram-бот SaqtandyryBot. Участники встречи пришли к выводу: необходимо наладить четкую и доступную систему информирования населения. Предложено создать и публично распространить простой алгоритм действий для пациентов, поясняющий, куда обращаться в случае отсутствия услуг по ОСМС, и опубликовать актуальный список медучреждений, работающих с фондом. Депутаты пообещали собрать все предложения, поступившие в ходе обсуждения, и передать их в уполномоченные госорганы. Главная цель – добиться системных изменений, которые позволят жителям получать качественную медицинскую помощь по праву, а не по удаче. #здравоохранение #медицина #СКО #поликлиника #ОСМС #узкие специалисты