Жители областного цент­ра все чаще жалуются на отсутствие специа­листов, невозможность сдать анализы и получить базовую медпомощь в рамках обязательного социального медицинского страхования. Несмотря на ежемесячные отчисления в Фонд ОСМС, помощь остается недоступной. Депутаты городского маслихата и представители профильных ведомств в стенах областного филиала партии «Amanat» обсудили проблему и предложили конкретные меры.

«Я не могу попасть к стоматологу. Ни одного талона! А на рентген – очередь за две недели. Зато каждый месяц с зарплаты уходят деньги на ОСМС. Где эта помощь?» – с такими вопросами жители Петропавловска все чаще обращаются к депутатам на встречах в микрорайонах. Особенно остро проблема стоит в Рабочем поселке: по официальным данным, здесь проживают около 28 тыс. человек, но медицинское обслуживание осуществляет всего одно частное учреждение – MedicaLine. Жалобы на его работу поступают уже второй год подряд.

Как отметила на заседании в Северо-Казахстанском областном филиале партии «Amanat» депутат маслихата Юлия Пронина, жалобы касаются прежде всего отсутствия узких специа­листов, невозможности сдать анализы, получить консультацию или направление. Даже сами медики задаются вопросом: можно ли забрать деньги, чтобы воспользоваться услугами в других клиниках?

– Люди теряются в системе. Один мужчина прямо сказал: «Я не буду оплачивать ОСМС, пусть вернут часть денег. Объяс­ните, как получить помощь», – говорит Юлия Пронина.

Заместитель руководителя областного управления здравоохранения Мамадияр Байгулов признал, что проблема реальна. Одна из главных причин – острый кадровый дефицит. Власти пытаются привлечь молодых специалистов, предлагая им подъемные в размере до 8 млн тенге. Кроме того, закупается новое оборудование, включая рентген-аппараты.

В условиях нехватки специалистов, по словам Мамадияра Байгулова, в районах внедрена система совмещения: врачи из города выезжают в районы по субботам. Так, в Аккайынском районе невропатолог и кардио­лог принимают один раз в неделю. Однако такой формат – лишь временное решение.

Представители Фонда медицинского страхования подтвердили: жалоб много. Как сообщила директор филиала НАО «Фонд социального медицинского страхования» по СКО Айнагуль Давлетчина, только за первые три месяца 2025 года поступило 96 обращений, в 2024-м за этот же период было 123 жалобы.

– Из 96 жалоб этого года 40 уже отозваны. Это говорит о том, что при своевременной помощи пациентам жалоб могло и не быть. Если в медорганизации нет нужного специалиста, она обязана заключить договор с соисполнителем и направить пациента в другую клинику, состоящую в реестре фонда. При отсутствии договора пациент должен быть перенаправлен к другому поставщику, и тогда контракт заключится автоматически. В районах до 60 процентов услуг можно оказывать по такой схеме, в городе – до 50 процентов, – пояснила Айнагуль Давлетчина.

Она также напомнила, что граждане могут обращаться к специалистам и без направления терапевта, а при возникновении спорных ситуаций – в Службу поддержки пациентов в каждой поликлинике, а также через номер 1414, сайт mcqory.kz, приложение Qoldau 24⁄7 или Telegram-бот SaqtandyryBot.

Участники встречи пришли к выводу: необходимо наладить четкую и доступную систему информирования населения. Предложено создать и публично распространить простой алгоритм действий для пациентов, поясняющий, куда обращаться в случае отсутствия услуг по ОСМС, и опубликовать актуальный список медучреждений, работающих с фондом.

Депутаты пообещали собрать все предложения, поступившие в ходе обсуждения, и передать их в уполномоченные госорганы. Главная цель – добиться системных изменений, которые позволят жителям получать качественную медицинскую помощь по праву, а не по удаче.