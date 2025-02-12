Где в Казахстане можно купить дешевый сыр

Qazstat сообщил об изменениях цен на сыр в регионах Казахстана, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Так, в январе 2025 года средняя цена твердого сыра в Казахстане составила 5 210 тенге за килограмм, что на 3,8% дороже по сравнению с январем прошлого года.

Самая высокая средняя цена была зафиксирована в Кызылорде – 5 941 тг/кг. В Шымкенте средняя стоимость составляет 5 816 тг/кг, в Актау – 5 643 тг/кг, в Таразе – 5 642 тг/кг.

Самый дешевый твердый сыр продается в городе Конаев – 3 492 тг за килограмм. В других городах Казахстана цены варьируются от 4 000 до 5 500 тенге за килограмм.

За 11 месяцев 2024 года Казахстан экспортировал 3,6 тыс. тонн сыра и творога. Основными странами-импортерами стали страны СНГ, включая Россию (2,8 тыс. тонн), Кыргызстан (313 тонн), Узбекистан (225 тонн), Армению (106,8 тонн), Таджикистан (45,3 тонн), Туркменистан (8,1 тонн), а также молочный продукт доставлялся в Объединенные Арабские эмираты, Южную Корею и Монголию.