Где зимует кречетка?

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Валентина Мелехова

Три птицы, помеченные в Казахстане, улетели греться в Иран, Пакистан и Саудовскую Аравию

фото предоставлено АСБК

Кречетка, или, как ее еще называют, степная пигалица, – один из исчезающих видов птиц. Резкое падение ее численности стало заметно в 90-х годах, а вскоре международные эксперты обнародовали информацию о том, что популяция этих пернатых сократилась более чем на 85%. В 2004-м кречетку занесли в Меж­дународную Красную книгу и в том же году Казах­станская ассоциация биоразнообразия (АСБК) начала проект по изу­чению и сохранению этих пернатых.

– Это один из первых проектов АСБК, которому в прошлом году исполнилось 20 лет. За этот период удалось значительно расширить программу по спутниковому мечению, что помогает получать больше информации о миграции этого редкого кулика, местах его зимовок, – говорит руководитель проекта научный сотрудник АСБК Руслан Уразалиев. – Долгосрочные наблюдения показывают: возвращаются ли птицы в одни и те же локации или адаптируются к изменяющемуся ландшафту. Сравнение современных данных с историческими свидетельствует об изменении миграционной стратегии кречетки. Работа по изучению мест зимовок помогает не только лучше понять био­логию и экологию вида, но и разрабатывать более эффективные стратегии его сохранения.

За время работы проекта трекеры были надеты на спины 52 кречеток. Рекордсменкой среди них оказалась самка, за которой ученые наблюдали по GPS на протяжении четырех лет. Все эти годы она летала на зимовку в Пакистан, а затем снова возвращалась на родину – в Казахстан. Однако в 2018-м птица перестала выходить на связь. Возможно, оборудование пришло в негодность, ведь трекеры работают до пяти лет, питаясь от солнечных батарей.

Кстати, в 2015-м из эстетических соображений ученые перестали давать помеченным кречеткам клички. Теперь каж­дой особи присваивают шифр, состоящий из латинской буквы (обозначающей первую букву цвета кольца) и порядкового номера.

Сейчас специалисты АСБК ведут наблюдение за тремя кречетками.

– Птица под номером W07 была помечена в 2022 году. Это ее вторая зимовка в Иране. Коллеги из Ирана 12 и 13 декабря прошлого года наблюдали ее и еще двух молодых птиц, кормящихся на распаханном поле. По их оперению и факту, что ранее в том же году эту самку наблюдали на гнездовании, можно предположить, что это ее подросшие птенцы. Самка под номером W20, помеченная в 2024 году, сейчас в Пакистане. Судя по спутниковым снимкам местности, она проводит время на сельскохозяйственных полях. В ближайшее время коллеги в Пакистане собираются ее проведать. Птица под номером W24, также помеченная в 2024 году, зимует в Саудовской Аравии. В конце прошлого года ученые наблюдали ее в группе из 107 кречеток на сенокосе, – уточнил Руслан Уразалиев.

В декабре 2024 года Руслан Уразалиев своими глазами увидел, как проводит зимы кречетка в южных странах. Ему посчастливилось принять участие в обследовании мест зимовок пернатых в Саудовской Аравии. Во время экспедиции ученые посетили места, где помеченные кречетки селились в период с 2017 по 2024 год. Всего было обследовано 72 локации, но кречетки были замечены только на двух из них. Первую группу из девяти птиц обнаружили на пастбище, где пасется мелкий скот, а вторую – на свежевыкошенном поле.

Обмен данными и налаживание сотрудничества по мониторингу и охране вида с учеными из южных стран сотрудники АСБК продолжат и в текущем году. Они планируют надеть трекеры еще на нескольких кречеток. Правда, точное количество птиц, которые будут помечены, пока назвать сложно. Все будет зависеть от финансирования, поиски которого ведутся в данный момент.

#птицы #зимовка #степная пигалица #кречетка

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