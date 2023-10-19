Гектары просят влаги

Партия «Ауыл» активно включается в работу по решению проблем орошения сельскохозяйственных земель. В рамках партийного проекта «Орошаемое земледелие – основа повышения доходов сельских жителей», утвержденного решением политсовета, ауыловцы намерены держать положение дел в этой важнейшей отрасли под неусыпным контролем. Обо всем этом шел разговор на масштабном совещании, которое провела НДПП «Ауыл» с участием министра водного хозяйства и ирригации РК Нуржана Нуржигитова, депутатов Парламента, представителей организаций водной отрасли.

В самом начале совещания на экране было показано выступление Главы государства Касым-Жомарта Токаева, из уст которого прозвучала короткая, но весьма емкая фраза: «Мы неизбежно приближаемся к категории вододефицитных стран». Эти слова и задали тон совещанию, прошли красной нитью через многие выступ­ления.

Открывая совещание, председатель НДПП «Ауыл» Али Бектаев отметил, что из всего имеющегося поливного клина республики, а это больше 2 млн га, фактически используется только 70%. В минувшем году в южных областях, где находится основная часть орошаемых полей, был потерян каждый четвертый кубометр поливной воды.

В основном этот объем приходится на межхозяйственные и внутрихозяйственные оросительные каналы. Так сложилось, что в вегетационный период, когда посевы нуждаются в обильном поливе, здесь возникает нехватка воды транс­граничных рек. И наоборот, в зимний период появляются проблемы с подтоплением населенных пунктов. Одна из причин плачевной ситуации, сложившейся в водной отрас­ли, – низкая квалификация отечественных кадров.

По мнению Али Бектаева, рачительному подходу к водным ресурсам, умелому их использованию казахстанцам следует поучиться у соседей, к примеру, у узбеков. В этой братской рес­публике водохозяйственная отрасль представляет собой стабильно и эффективно функ­ционирующую систему. Люди, которые в нее приходят, получают постоянную занятость, их труд ценится и достойно оплачивается.

В общем, Казахстану будет очень полезно присмотреться к узбекской водохозяйственной практике. Возможность сделать это участникам совещания представилась благодаря показанному телевизионному фильму.

…На экране – ровно проложенные каналы, по которым бежит вода. Как стало ясно из просмотра, в Узбекистане успешно реализован ряд проектов в водохозяйственной отрасли. Ее представитель сказал с экрана, что ранее на магистральном оросительном канале, что проходит по земле, на которой можно было заниматься земледелием, терялось до 50% воды. Поэтому было принято решение забетонировать 70 км этого канала. Предварительно его дно и стенки покрыли водонепроницаемым материалом – геомембраной.

Когда был завершен процесс бетонирования и по каналу пустили воду, ее потери прекратились, а поступающий на поля объем влаги увеличился на 300 млн кубов! Благодаря чему в оборот удалось ввести 35 тыс. га земли, которые ранее не засевались именно из-за нехватки воды.

На другом участке узбекские мелиораторы использовали рельеф земли и добились того, чтобы вода к полям шла самотеком. Ранее же ее закачивали мощными насосами. Осуществ­ление этого проекта позволило отказаться от применения ни много ни мало 400 насосов и сэкономить до 3 млн долларов.

Кроме того, в Южном Каракалпакстане благодаря введению в оборот дополнительных площадей сельхозугодий нашли работу порядка 38 тыс. человек. В общем, как уже было сказано выше, у соседей есть опыт, которому можно и нужно поучиться.

Угрозы настоящие и будущие

Ну а дел и проблем, что нельзя откладывать в долгий ящик, в водохозяйственной отрасли Казахстана накопилось множество. Об этом в своем аналитическом докладе рассказал замес­титель председателя партии «Ауыл» Толеутай Рахимбеков. Вначале он привел слова Леонардо да Винчи, который сказал: «Воде была дана волшебная власть стать соком жизни на Земле».

Докладчик отметил, что в нынешнем Послании народу Казахстана Глава государства подчеркнул: «Вода – ограниченный ресурс, ее наличие является залогом выживания фермеров», «водные ресурсы играют для нашей страны не менее важную роль, чем нефть, газ и металлы».

По информации Всемирной метеорологической службы, в предстоящие 20–30 лет процессы, связанные с изменением климата на территории Казах­стана, ускорятся. Вообще, климат в нашей стране будет меняться в два раза быстрее, чем на глобальном уровне. Поэтому уже к 2050 году республика может войти в число государств с дефицитом воды.

Согласно данным ООН, за истекшие полвека обеспеченность Центральной Азии водными ресурсами уменьшилась в 3,5 раза. Если Казахстан не примет своевременные и исчерпывающие меры, его обеспеченность водой уменьшится еще в три раза.

В настоящее время на территории страны час­тыми явлениями стали засухи, лесные пожары, обмеление рек. По прог­нозным данным, к 2030 году в республике на 10% уменьшится пастбищный оборот, а к 2040 году нехватка водных ресурсов достигнет 50%. Уже сейчас порядка 70% казахстанской территории находится в засушливой зоне.

В предстоящие два-три года могут возникнуть серьезные проблемы с выращиванием сельскохозяйственных культур. Уже сейчас порядка 25% сельского населения проживает на территориях с деградированными пашнями.

Водные ресурсы республики зависят от внешнего речного и озерного стоков. Из-за особенностей географического положения в стране наблюдается дефицит гидроресурсов. Общие ресурсы казахстанских рек – 100 кубических километров в год, из которых 56 кубокиломет­ров формируются на территории страны. Остальной объем – 44 куб. км – поступает из сопредельных государств: Китая (21 куб. км), Узбекистана (13 куб. км), России (7 куб. км), Кыргызстана (3 куб. км).

Миллионы кубов – в песок

Регионы Казахстана можно разделить на три группы по степени зависимости от поступ­ления воды из сопредельных государств. К первой группе с высокой степенью зависимости относятся Атырауская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Кызылординская, Туркестанская области. Они входят в Арало-Сырдарьинский, Шу-Таласский и Жайык-Каспийский водные бассейны, которые зависят на 84%, 74% и 62% соответственно от наполненности трансграничных рек.

Вторая группа со средней степенью зависимости – это облас­ти Абай, Алматинская, Жетысу, Восточно-Казахстанская, Костанайская и Павлодарская, входящие в Балхаш-Алакольский, Иртышский, Тобол-Торгайский водные бассейны. Они зависят на 41%, 23% и 5% соответственно от поступления воды из сопредельных государств.

Не зависят от трансграничных рек Акмолинская, Карагандинская, Северо-Казахстанская области и область Улытау, относящиеся к третьей группе. Они входят в Ишимский и Нура-Сарысуский водные бассейны.

В период с 2020 по 2022 год все водопотребление республики занимало 25 млрд кубомет­ров. Из этого объема 15 млрд кубометров, или порядка 60%, относилось к сектору сельского хозяйства.

Примерно 77% водных ресурсов в этой отрасли пришлось на орошение 1,5 млн га посевов. Остальные 23% ушли на полив пастбищ и сенокосных участков.

При этом остаются высокими объемы потерь воды. Из наз­ванных 25 млрд кубометров до потребителя доходит только 19 млрд, или 77%. Иными словами, шесть миллиардов кубометров воды, или каждый четвертый из них, теряются при транспортировке.

Толеутай Рахимбеков привел в своем докладе исторические данные касательно положения водохозяйственной сферы в минувшую советскую эпоху. Так, в 1985 году площади поливных земель на территории Казах­стана достигали 3,2 млн га. 96% этих угодий имели регулярное орошение. Из всей названной площади только 87 тыс. га, или 4%, являлись засоленными. Кроме тогдашних Мангышлакского и Торгайского регионов, орошением были обеспечены 17 из 19 существовавших на то время областей республики.

В современном Казахстане водосберегающие технологии применяются на площади 280 тыс. га, что составляет 18% от всех орошаемых земель, или в 2,5 раза меньше уровня 1988 года. Основной причиной такого положения является значительная степень изношенности, вплоть до выхода из строя оросительных и дренажных систем, повлекшая ухудшение мелиоративного состояния земель.

На орошаемых массивах, поделенных между множеством фермерских и иных хозяйств, сети каналов, дренажные сис­темы остались без организованного содержания и ухода.

В 1985 году из 180 млн га пастбищ республики обводненными были 96 млн га, или 54%. Из них свыше 62 млн га, или почти 65%, обеспечивались искусственными обводнительными сооружениями, самыми распространенными из которых являлись шахтные и трубчатые колодцы. Последних насчитывалось 38 тыс. с площадью обводнения более 52 млн га.

Кроме того, существовало свыше 4 тыс. малых водохранилищ, обеспечивавших поливом более 6 млн га. Родники, каналы, реки, озера, в общей сложности 12 тыс. других водных источников обеспечивали полив более 40 млн га. К настоя­щему времени из-за отсутствия надлежащей эксплуатации вышли из строя более 70% обводнительных сооружений на пастбищах.

Проблемы и пути решения

Существуют мелиоративные, агротехнические, агрохимические и организационно-кад­ровые причины ухудшения мелиоративного состояния и снижения продуктивности орошаемых земель. В числе таких причин – высокий уровень физической и функциональной изношенности оросительных и дренажных систем (более 70%), неэффективное управление единым водохозяйственным комплексом, крайне низкая степень внедрения ресурсосберегающих технологий (дождевание, капельное, дискретное), нехватка квалифицированных специалистов, низкая степень интеграции науки, образования и производств.

Все названные выше факторы привели к тому, что эффективность использования воды в расчете на квадратный метр поливной пашни в 6–8 раз ниже, чем в развитых странах. Если у них на квадратный метр получают 2,5–6 кг сельскохозяйственной продукции, то в Казахстане – 0,4–0,8 кг. Кроме того, затраты поливной воды в республике гораздо выше, чем у фермеров зарубежных стран.

В настоящее время подготовка специалистов водного хозяйства проводится в девяти университетах страны. Мониторинг положения дел с кадрами в отрасли показывает, что подготовка специалистов для нее в последние пять лет не отвечает квалификационным требованиям. Ни в одном вузе не ведется подготовка кадров по специальностям «гидротехническое строительство и сооружения», «водоснабжение и водоотведение», «гидрогео­логия и инженерная геология». Более того, они вообще удалены из классификатора специальностей.

В Казахстане сегодня подготовка кадров осуществляется только по двум специальнос­тям: «водные ресурсы, водопользование» и «мелиорация, рекультивация и охрана земель». Но они по своей сути и содержанию не отвечают требованиям подготовки инженеров водного хозяйства. В результате республика испытывает острую нехватку квалифицированных кадров в сфере водных ресурсов и водного хозяйства.

Свою точку зрения на сегодняшнюю ситуацию в отечест­венной водохозяйственной сфере и пути решения накопившихся в ней проблем высказал ветеран отрасли – генеральный директор проектного института «Казгипроводхоз» доктор технических наук Анатолий Рябцев. Он отметил, что при наличии в Казахстане большой территории ее 44% – это пустыни, 14% – полупустыни, 26% – степи и только 5% – леса. Эти цифры говорят сами за себя: пустыни и полупустыни при нынешних климатических процессах могут наступать.

Наша страна не обделена водоемами. Имеется 38 тыс. рек, 48 тыс. больших и малых озер. Казалось бы, налицо большой водный резерв. Но так сложилось, что по весне наши реки представляют угрозу населенным пунктам из-за обилия воды, а летом они не могут напоить поля фермеров. Поэтому необходимо работать над тем, чтобы рационально использовать гидроресурсы.

Другой факт. В республике только 1,5 млн га, или 7% всей пашни, являются поливными. Но именно они дают весь вал овощей, фруктов, ягод, риса и хлопка.

На богарных землях у нас выращивают в основном зерновые. Поэтому дальнейшие резервы развития видятся только в поливном земледелии. Из имеющихся 19 тыс. км оросительных каналов 15 тыс. являются земляными, то есть вода в них просачивается в землю, теряется. Четыре тысячи километров каналов имеют облицовку, но она давно изношена, нуждается в обновлении.

По словам Анатолия Рябцева, до 1990 года в Казахстане площадь поливной пашни составляла 2 млн 300 тыс. га. За минувшие 30 с лишним лет потеряно 900 тыс. га. По сути, речь идет об огромных утратах. Несколько лет назад на средства международного банка начато восстановление 600 тыс. га, но неудачно, проект «хромает». Для сравнения: в соседнем Узбекистане за последние 10 лет введено в оборот 600 тыс. га поливных земель. Водосберегающие технологии используются на 2,2 млн га всей орошаемой площади, что составляет 50%.

Остро стоят в аграрной сфере страны вопросы перехода на влагосберегающие технологии. Однако они недоступны большей части фермеров. В настоящее время государство выплачивает субсидии хозяйствам, приобретшим дождевальные установки, системы капельного орошения. Но с учетом сложившейся ситуации необходимо поднять эти субсидии до 70% от стоимости закупленных сис­тем. Тогда процесс перехода на современные технологии значительно активизируется. Кроме того, мелким хозяйствам нужно объединяться в кооперативы.

Урожайность в отечественном земледелии примерно в два раза меньше, чем в развитых странах, что связано с целым комплексом факторов и проб­лем, которые ждут своего решения. Одна из них – отсутствие в районах водохозяйственных организаций. Ранее повсеместно существовали УОСы – управления оросительных сис­тем. Необходимо возрож­дать подобные организации.

В ходе совещания выступили министр водного хозяйства и ирригации, депутаты Парламента, представители акиматов областей. Все, кому достался микрофон, отмечали нужность созданного водного министерства, желали его главе и команде успешной работы.

Глава НДПП «Ауыл» Али Бектаев объявил о готовности партии к тесному взаимодействию с профильным министерством, планах по созданию общественной комиссии из партийцев, которая будет тесно курировать ситуацию в водной отрасли, ход проведения реформ.

В завершение были зачитаны рекомендации совещания по решению проблем водохозяйственной отрасли страны, адресованные Правительству республики.