Гемблинг без рекламы, или Как излечить казахстанцев от игромании
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Людмила Макаренко
Обновленные правила ведения игорного бизнеса готовы к обсуждению в Парламенте республики. Законопроект предусматривает целый ряд ограничительных мер. В их числе – практически полный запрет на публичную рекламу букмекеров и тотализаторов, ограничение на установку лотерейных терминалов в жилых домах и общественных организациях, недопущение к участию в играх и пари должников, административная ответственность за вовлечение в азартные игры молодежи до 21 года и уголовная – за организацию деятельности интернет-казино. Наш эксперт-совет пытается выяснить, достаточно ли этого для борьбы с растущей лудоманией и обеспечения равных возможностей для развития бизнеса и защиты прав граждан.