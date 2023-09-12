Гемблинг без рекламы, или Как излечить казахстанцев от игромании

О потерях и убытках

Законопроект с мерами по регулированию игорного бизнеса продиктован общественным запросом.

Едил Жанбыршин, член фракции партии «Amanat» Мажилиса Парламента РК:

– Избиратели постоянно поднимают проблему игровой зависимости, особенно среди молодежи, ее активно обсуждают в социальных сетях. И это действительно большая беда. Кто оказался в кабале казино и тотализаторов, проигрывает все: деньги, имущество, прочие активы, сами попадают в зону риска и представляют угрозу для окружающих. Вспомните недавнее видео в соцсетях, где парень-лудоман из Мангистауской области поджигает игровые автоматы.

Другой важный акцент нужно сделать на экономической части вопроса. В значительной массе денежные потоки этого бизнеса остаются в тени, в особенности если говорить о нелегальных казино. И можно только гадать, куда они в конечном счете уходят. Торговля оружием, наркобизнес, финансирование террористических организаций и подкуп чиновников из этих предположений не исключаются. Известно, что по итогам четырех месяцев этого года у букмекеров в обороте насчитывалось более ста миллиардов тенге. По прогнозам некоторых аналитиков, за три года эта сумма может вырасти до одного триллиона тенге. Если доверять существующим данным, в стране азартными играми могут заниматься около миллиона человек, и получается, что каждый из них за это время вложит в игру в среднем миллион тенге.

Хотя статистика в этом воп­росе в большей мере умозрительная: никто точно не скажет, сколько наших граждан находится в орбите игорного бизнеса и скольких из них можно считать лудоманами. Но есть оценки экс­пертов отрасли. Они утверждают, что каждый пятый молодой человек участвует в азартных играх. Так и получается, что в Казахстане из пяти миллионов молодых граждан один миллион может быть вовлечен в игру, то есть попадает в потенциально опасную для себя ситуацию зависимости.

Считаем дальше. Лечение одного лудомана обходится от 500 тысяч тенге до одного миллиона в месяц, и оно длительное. Допустим, что из миллиона игроков – тоже по усредненным данным – около пяти тысяч страдают от игорной зависимости и лечатся в госучреждениях полгода. Так вот, из бюджета государства на помощь таким людям потребуется 15 миллиардов тенге. Лудомания во всех отношених – дело обременительное, затратное и социально опасное.

Проблема выросла до таких масштабов, что о ней вынужден был говорить Глава государства на заседании Совета безопасности. И вполне логично, что сегодня готовятся новые нормы законодательства, которые позволят снять градус напряженности в этой сфере. Проект поправок, который сейчас проходит согласования в Правительстве, предусматривает существенные изменения, главное из которых – запрет на рекламу услуг игорных контор. Кроме того, вводится уголовное преследование за организацию запрещенных в нашей стране онлайн-казино и ответственность за вовлечение в игру молодежи, будет ограничен допуск к ней должников.

Что есть лудомания?

Новые условия для ведения игрового бизнеса хороши уже тем, что являются социально значимыми.

Бадри Шаинидзе, руководитель ОО «Ассоциация по защите прав граждан в сфере игорного бизнеса Республики Казахстан»:

– То, что уполномоченный орган предлагает в качестве изменений регулирование игорной индустрии, нас вполне устраи­вает, поскольку большинство этих поправок разработано нашей ассоциацией.

Самым дискуссионным до последнего времени оставался вопрос об ограничении рекламы услуг букмекерских контор, тотализаторов, казино. И если честно, мы предлагали не столь радикальные меры. Нам казалось, достаточно запретить побуждающую рекламу, такую, как «Сделай ставку в долг» или «Зарегистрируйся и получи 200 тысяч на первую ставку».

Но разработчики законопроекта пошли дальше и, возможно, были правы, учитывая, что промоушен игорного бизнеса становится все более агрессивным и недобросовестным, поскольку не дает объективной информации о рисках – в казино ведь не только выигрывают, но чаще проигрывают, но об этом умалчивается. Конечно, общий запрет на рекламу нанесет определенный удар по бизнесу, в том числе легальному, но все-таки он будет в интересах общества.

Важно было урегулировать вопрос с ответственностью букмекеров за вовлечение в азарт­ные игры лиц, не достигших 21 года. Соответствующая статья Административного кодекса не содержала точных указаний на этот счет. После редакционных изменений отвечать за такое нарушение будет юридическое лицо – организатор игорного бизнеса приличными штрафами и приостановкой действия лицензии.

Другое наше предложение – внесение в закон понятия «иностранное игорное заведение». Это станет своего рода маркером для компаний, действующих на территории Казахстана без разрешительных документов, и позволит оперативно блокировать их онлайн-ресурсы. Против нелегального бизнеса направлены и поправки относительно платежных систем, они установят запрет на услуги по переводу денег зарубежным игорным компаниям, незаконно работающим в нашей стране.

И еще один важный акцент – постлицензионный контроль, который сейчас полностью отсутствует. Получив право на занятие предпринимательством в сфере азартных игр, компания уже в процессе своей деятельности могла менять правила. Делается это обычно в пользу организатора игры, но никак не клиента. Букмекерские конторы в этом смысле часто используют понятие «договорной матч», чтобы избежать выплаты крупных выигрышей. Согласно поправкам, любые изменения в правилах оказания услуг игорным заведением должны согласовываться с уполномоченным органом.

Расскажу еще о тех инициативах, которые не вошли в проект закона, но могли бы повлиять на проблему игровой зависимости. Нами предлагалась поправка об ограничении в ставках людей, которые не имеют официального дохода. Таких игроков лучше ограничивать лимитами на ставку – не более 50 тысяч тенге в месяц. Пока предложение не было принято в работу в виду того, что оно сложно в реализации.

Вместе с возможностью самоо­граничения в ставках, которая действует в нашей стране, можно было бы ввести запретительные условия для участия в игре по официальному медицинскому заключению о предрасположенности человека к игровой зависимости. Это исключило бы из зоны риска большую группу потенциальных лудоманов. Эта рекомендация была отклонена на том основании, что в нашем законодательстве попросту нет самого понятия «лудомания».

Диалог вместо запретов

Отрасль открыта к диалогу и компромиссам для разумной регуляции игорного бизнеса, но популистские выкрики «запретить» и «заклеймить» не дадут ничего хорошего.

Эльдар Жума, председатель дирекции ОЮЛ «Ассоциация букмекеров Казахстана»:

– Законодательство, регули­рую­щее игорный бизнес, принято несколько лет назад, и оно позволило упорядочить отрасль. Закон избавил рынок от недобросовестных игроков, обеспечил финансированием спортивные федерации, команды, соревнования, а также принес государству сотни миллиардов тенге в виде налогов. Таким образом, в нынешнем варианте он свою функцию выполнил.

Теперь нужен новый подход, у которого сразу несколько целей и задач: тонкая настройка рынка, легкость и прозрачность регуляции и администрирования, баланс интересов бизнеса и общества, а также ответ на новые вызовы.

Главный из них – угроза от не­легальных офшорных онлайн-площадок, где игроки теряют деньги и здоровье, а государство и бизнес за это расплачиваются. Это общемировая проблема, и никакое государство в одиночку с ней не справится, поэтому рекомендации дают такие авторитетные международные организации, как ООН и Интерпол. Их суть – сделать легальную отрасль привлекательной, чтобы любители спорта не уходили к нелегалам.

Второй вызов – новые технологии. Весь мир оцифрован, все происходит в сети Интернет, а разделы старого отраслевого законодательства до сих пор приспособлены под пари оффлайн.

Если говорить о лудомании, то, по нашему мнению, цифры страдающих ею в нашей стране слишком преувеличены. Считанные проценты любителей спортивного пари чрезмерно увлекаются процессом и теряют контроль над собой. Для профилактики этого явления действуют программа «ответственной игры» и механизмы самоограничения, и мы совместно с государством готовы вырабатывать и внедрять новые меры по профилактике и уменьшению негативных последствий.

Предпосылки для всех зависимостей, включая наркотики и алкоголь, существуют в любом обществе. Необходимо комплекс­но решать задачу их профилактики, причем всех, а не только лудомании, потому что у зависимостей есть переток: сегодня у человека отнимают возможность проявлять поведение лудомана – завтра он подсядет на наркотики. Соответственно, нужно бороться не со следствием, как сейчас, а с причинами – теми самыми предпосылками. Поэтому оптимальным вариантом наша ассоциация считает разработку национальной программы по профилактике зависимостей и готова выступить как ее со-разработчиком, так и участником системы финансирования.

Четвертый вызов – финансовая безопасность. И здесь мы также готовы совместно с государством внедрять практики снижения рисков и уже делаем это. Недавно две отраслевые ассоциации выпустили меморандум о совершенствовании идентификации, верификации и оценки рисков спортивного беттинга для клиентов.

Законодательных инициатив относительно игорной сферы за последний год было множество. Часть запретительных из них, с нашей точки зрения, носила чисто популистский характер, потому что последствия запретов для общества и государственного бюджета будут несопоставимо хуже, чем даже вариант «оставить все как есть». Пример тому – Китай, где спортивные пари являются уголовным преступлением. В то же время половина всего нелегального мирового рынка офшорных игровых онлайн-площадок приходится именно на эту страну, где незаконный оборот составляет 600 миллиардов долларов в год. Китайские врачи бьют тревогу по поводу роста лудомании, а в тюрьмах по «игорным» статьям находятся более ста тысяч граждан.

Игры в абсурд

Слабость действующей законодательной базы выразилась в перекосах, которые обеспечивают условия для ведения игорного бизнеса, но плохо защищают права игроков.

Жанна Уразбахова, адвокат Алматинской городской коллегии адвокатов:

– Законодательство по букмекерству и пари в Казахстане и прежде переживало обновления, но многие лазейки устранить так и не удалось. Взять хотя бы норму о самоограничении, когда сам игрок или его представители подают заявление в игорное заведение о недопущении к участию в азартных играх. Самозапрет должна соблюдать вся гемблинг-сфера. Но нам известны факты, когда казино пускают таких гостей, а букмекеры принимают у них ставки. Дело доходит до абсурда: когда игрок, внесенный в блэк-лист, выигрывает, ему отказывают в выплате выигрыша под предлогом, что он не имел права делать ставки.

Кстати, самоограничение мало у нас практикуется, потому что о нем не все знают. На самом деле технически это не сложная процедура: если сам человек не готов наложить на себя лимит, это делают родные, доказав в суде его ограниченную дееспособность в отношении определенных сделок, в том числе на участие в игре.

Чаще к юристам обращаются граждане, которые не могут получить у букмекеров выигранные деньги. Отказывают им по разным основаниям, но самая популярная отговорка: нарушены правила проведения соревнования – матч был договорной, одна из команд «слила» игру. У меня было несколько подобных судебных процессов, один из них даже вошел в историю.

Мы судились с крупной букмекерской конторой, отказавшейся выплачивать выигрыш по ставке на исход футбольной встречи в рамках премьер-лиги России. Букмекеры почему-то определили, что матч был проведен по сговору. Нам пришлось обращаться в Российскую премьер-лигу и Российский футбольный союз, там провели расследование и дали четкий ответ: результаты игры зачтены, признаков договорного матча нет. Но казахстанский суд это не убедило, он встал на сторону букмекера и отказал в удовлетворении нашего иска.

Практически безнадежно требовать исполнения обязательств с нелегальных организаторов игры, в том числе онлайн-казино. Они обычно зарегистрированы за рубежом и не имеют права на деятельность в Казахстане. И поскольку речь идет о незаконном предпринимательстве, то такой бизнес относится к криминальному. Сейчас департамент экономических расследований активно занимается такими делами, но говорить, что в этом вопросе есть существенные сдвиги, не приходится.

Я совершенно согласна с законодателями, которые предлагают максимально ограничить рекламу гемблинг-услуг. Человек, который хочет играть, всегда найдет, как и где это сделать. Весь массированный пиар направлен только на расширение игорного рынка, что едва ли в интересах граждан.

Проблема еще и в том, что у нас нет прямого запрета на популяризацию криминального игорного бизнеса. Действующий закон Казахстана не предусматривает ограничений на рекламу игорных заведений, поэтому продвигать в Интернете подпольные казино в общем ненаказуемо, по крайней мере до тех пор, пока суд не признает их деятельность незаконной.

Границы безопасности

Игровую зависимость называют проблемой молодых: ставки начинают делать подростки 14 лет, возрастным игрокам не больше 40. И это проблема, которую общество недооценивает.

Майя Меркулова, клинический психолог, член Ассоциации когнитивно-поведенческой терапии:

– Психологи не рассматривают лудоманию в отрыве от других зависимостей. Часто ей сопутствуют алкоголизм, нар­комания, или одно замещается другим. Есть, конечно, те, кого я называю «чистокровными» лудоманами – они даже сигарет не курят, но по поведенческим реакциям это суть одного и того же явления.

Даже если перестать делать ставки, болезнь никуда не уйдет, она сублимируется в другие крайности – секс, резкий переход в отношения, когда бездумно создаются семьи, рождается много детей, но проходит время и наступает срыв. Поэтому считать игроманию легче или менее опасной, чем, например, наркомания, нельзя. Скажу больше: судя по тому, как часто игроки задумываются о суициде, это может быть более серьезной проблемой.

Спонтанная ремиссия, то есть самоизлечение, возможна у пяти процентов игроманов. Однако мало того, что человек больше не играет, – на уровне мышления у него едва ли что-то меняется. Даже находясь в реабилитации, игроман длительное время переживает отрицание, то есть нежелание признать свою болезнь.

Особенность игромании еще и в том, что ей подвержены, в общем, неглупые люди, ибо она связана с определенной интеллектуальной деятельностью. Среди моих пациентов немало врачей, учителей, людей из «органов», однако то, до чего они себя доводят, имеет плачевный результат. Обычно это состояние глубочайшей депрессии, и без реабилитации их сложно «вытаскивать» из рецидива.

Я считаю, что в ситуации с распространением игорной зависимости огромное место принадлежит рекламе. Она заполонила все, а с учетом того, насколько грамотно выстраивается контент, как напористо подается, неудивительно, что люди с предрасположенностью легко поддаются на ложные обещания.

Мои пациенты, когда узнают, что я готовлюсь выступать по проблеме игромании, просят говорить именно о рекламе. Большинство из них попали на крючок как раз в Сети. В своей терапии я строго расставляю границы безопасности – они не могут зайти практически ни на один интернет-ресурс, потому что провокацией для игромана может стать любой намек на игру.

Еще хочу обратить внимание на тех, кто становится промоу­терами услуг всевозможных игорных компаний, – любимые и уважаемые в народе медийные личности, артисты, блогеры, которые попросту зарабатывают на доверии. Это безнравственно и безответственно. В нашем обществе бытует слишком лояльное отношение к этой проблеме, она недооценивается. А нам нужно действовать как в пандемию: понимать, что игромания – общая и серьезная опасность, и всеми способами защищать от нее себя и своих близких.