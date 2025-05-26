Гендиректора природного резервата «Бокейорда» задержали в ЗКО
39
Его подозревают в хищении бюджетных денег в крупном размере
Антикор по ЗКО расследует уголовное дело в отношении генерального директора РГУ «Государственный природный резерват «Бокейорда» Комитета лесного хозяйства и животного мира Минэкологии, сообщает Kazpravda.kz
По информации Антикора, он подозревается в хищении бюджетных средств в крупном размере путем незаконного начисления заработной платы гражданину, фактически неработающему в резервате.
С санкции суда подозреваемый взят под стражу.
«В настоящее время проверяется его причастность к совершению других преступлений. Расследование продолжается», – говорится в официальном сообщении.