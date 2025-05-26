Его подозревают в хищении бюджетных денег в крупном размере

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Антикор по ЗКО расследует уголовное дело в отношении генерального директора РГУ «Государственный природный резерват «Бокейорда» Комитета лесного хозяйства и животного мира Минэкологии, сообщает Kazpravda.kz

По информации Антикора, он подозревается в хищении бюджетных средств в крупном размере путем незаконного начисления заработной платы гражданину, фактически неработающему в резервате.

С санкции суда подозреваемый взят под стражу.