Гендиректора ТОО «Алматы Генплан» осудили за мошенничество
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Он признан виновным в подстрекательстве местного предпринимателя к даче взятки за изменение целевого назначения земельного участка, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Антикор
Суд Медеуского района Алматы признал виновным заместителя генерального директора ТОО «Алматы Генплан» Өмірәліұлы С.
Он признан виновным в мошенничестве и подстрекательстве местного предпринимателя к даче взятки сотрудникам Управления земельных отношений в сумме 9,6 млн тенге за изменение целевого назначения земельного участка.
Ему назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора.
Приговор суда не вступил в законную силу.