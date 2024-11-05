Гендиректора ТОО «Алматы Генплан» осудили за мошенничество

Он признан виновным в подстрекательстве местного предпринимателя к даче взятки за изменение целевого назначения земельного участка, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Антикор

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Суд Медеуского района Алматы признал виновным заместителя генерального директора ТОО «Алматы Генплан» Өмірәліұлы С.

Он признан виновным в мошенничестве и подстрекательстве местного предпринимателя к даче взятки сотрудникам Управления земельных отношений в сумме 9,6 млн тенге за изменение целевого назначения земельного участка.

Ему назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора.

Приговор суда не вступил в законную силу.