Геннадий Головкин передал боксерские перчатки в музей Нацгвардии

Центральный музей Нацгвардии пополнился по-настоящему ценным экспонатом. Легендарный казахстанский боксер Геннадий Головкин передал в его фонд свои боксерские перчатки, сообщает Kazpravda.kz

Особенное значение эта новость имеет для военнослужащего столичной бригады 5573 Нацгвардии Марлена Сурамаева. Он вырос на поединках Геннадия Головкина, восхищаясь его хладнокровием, трудолюбием и чемпионским характером. Призванный на срочную службу из Алматы гвардеец сам посвятил боксу многие годы.

Выпускник Республиканского спортивного колледжа, кандидат в мастера спорта, двукратный серебряный призер чемпионата Казахстана и чемпион Алматы говорит, что именно пример Головкина укрепил в нем веру в то, что большие победы рождаются благодаря ежедневному труду и дисциплине.

Недавно Марлен в составе Роты почетного караула участвовал в съемках поздравительного видеоролика, посвященного включению Головкина в Зал славы, а сегодня с особым чувством воспринял новость о передаче перчаток в музей.

Боксерские перчатки с автографом Геннадия Головкина редко становятся частью музейных коллекций.

Теперь один из таких памятных экспонатов будет храниться в Центральном музее войск правопорядка, где станет символом преемственности поколений и вдохновением для молодых военнослужащих.