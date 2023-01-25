Генпрокуратура начала изучать архивные материалы дела Челаха

Общество
44

Приговоренный к пожизненному заключению Владислав Челах заявил, что готов сообщить о ранее неизвестных обстоятельствах кровавого "Арканкергена".

Фото: Kazpravda.kz

Материалы судебного процесса в отношении Владислава Челаха изъяли из архива и направили на изучение в Генеральную прокуратуру. Об этом телеканалу КТК сообщили в главном надзорном органе страны в ответ на просьбу прокомментировать статус рассмотрения обращения Челаха к президенту, передает Kazpravda.kz.

В этом письме самый известный за всю историю Казахстана осужденный за массовое убийство заявил, что готов сообщить о ранее неизвестных обстоятельствах кровавого "Арканкергена".

И вот стало известно, что архивные материалы дела 10-летней давности уже изучают в Генпрокуратуре.

Напомним, 22 декабря 2022 года первый заместитель генерального прокурора Тимур Ташимбаев на брифинге в ведомстве сообщил, что заявление Владислава Челаха поступило в Генеральную прокуратуру РК.

Трагедия на посту "Арканкерген" произошла 30 мая 2012 года. На месте сгоревшего поста были обнаружены тела 14 пограничников и егеря. Позже был задержан сослуживец погибших Владислав Челах. Его обвинили в массовом убийстве на пограничном посту. В декабре 2012 года Владислав Челах был приговорен к пожизненному лишению свободы по подозрению в убийстве 14-ти сослуживцев на пограничном посту Арканкерген.

Осужденный содержится в исправительном учреждении в Костанайской области.

За годы заключения Челах неоднократно направлял жалобы в Комитет ООН по правам человека и в Верховный суд РК, но приговор по всем статьям был оставлен без изменения.

 

Популярное

Все
Формализмом не пахло, формализмом несло!
На партийном поле перемены
Услышан глас народа
Героизм, самоотверженность и взаимовыручку проявляют жители Риддера, чтобы спасти город от замерзания
Чтоб избежать аварий и смертельных травм
Новый вуз вместо старых двух
Потенциал, требующий раскрытия
Серебряный уровень Астаны
Не предавать забвению
На здоровье!
РК – ЕС: сохранять динамику отношений
Платить или не платить? Вот главный вопрос, который по сей день волнует столичных водителей, оставляющих своих железных коней под знаками 5.15 «Место стоянки» и 7.8 «Платные услуги»
«За окном дикие минуса»
Выставили на мороз
Сохранить темп реформ
Выборы: перезагрузка
Вернули государству
Была свободной «без», а станет «с»
Минус один детский сад
Жарайсың, Елена!
Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце
На целое тысячелетие удревнилась маханджарская культура Тургайского прогиба благодаря исследованиям костанайских археологов
Избившего супругу в лифте мужчину арестовали в Астане
Понаехавшие. Что думают о Казахстане сбежавшие от войны
Какие изменения будут вводить на госслужбе в Казахстане
"Алматинец убил свою девушку и покончил с собой": полиция прокомментировала публикацию
В Шымкенте за получение взятки задержан работник отдела образования
С 1 января в стране начался второй этап всеобщего декларирования. Подробности в интервью заместителя руководителя управления всеобщего декларирования и администрирования доходов физических лиц КГД Министерства финансов РК Санжара Молдабекова
Водителя троллейбуса насмерть сбили в Алматы
Застолье закончилось убийством в ЗКО
В Актау выясняют причины мощного взрыва на СТО
Владелец столичной антикварной лавки Руслан Кабазиев изобрел "машину времени"
Накатавшая новые штрафы "VIP-казашка" из Каскелена осталась без авто
"Мучили малышей разными способами": видео из центра развития шокировало Казнет
Ей 76 и она – профессиональный медиатор
Известному казахстанскому культурологу и общественному деятелю Мурату Ауэзову исполнилось 80 лет
В Петропавловске коммунальщики запретили выбрасывать новогодние елки в мусорные баки
В селах Алматинской области участились аварии на трансформаторных подстанциях
Лицо фонда «Қазақстан халқына» – его партнеры
Ерке Есмахан и Raim поженились по исламскому обряду
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым годом
Неподалеку от Семея есть место, которое уже на протяжении трехсот лет привлекает людей
Какая погода ожидается в Казахстане в январе
Новые подробности в деле об убийстве 4-летнего ребенка в Актобе
Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту на 37 инвестиционных и торговых проектов
Токаев посетил Государственный Русский музей в Санкт-Петербурге
Токаев подписал поправки в конституционные законы
Даурен Косанов назначен главнокомандующим Силами воздушной обороны ВС РК
Ключевые организаторы январских беспорядков установлены – генпрокурор
Институт банкротства физических лиц ввели в Казахстане
Назначен новый министр культуры и спорта Казахстана
Стали известны имена обладателей госстипендии в области культуры
Токаев сменил министра просвещения Казахстана
"Трое детей убили себя из-за игры в TikTok" – на рассылку ответили в МВД
Подросток из Хромтау скончался при странных обстоятельствах в лагере в Боровом
Многие знаменитости, чья слава перешагнула рубежи республики, утверждают: чтобы овладеть языком, в том числе и казахским, достаточно читать хорошие книги
Компании, управляющие жилыми многоквартирными домами, должны быть сертифицированы
Мобильное приложение "Enbek" запустили в Казахстане
Азамат Ескараев возглавил Министерство юстиции Казахстана
Девочку-подростка жестоко избили сверстницы в Талдыкоргане – комментарии полиции и акимата

Читайте также

Общество
Студентки колледжа закладывали наркотики в подъездах домов …
Общество
Криптоактивы на 200 тыс. долларов обнаружили при обыске в К…
Общество
Какая погода ожидает казахстанцев в ближайшие три дня
Общество
Группу квартирных воров и скупщика краденого задержали в Ал…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]