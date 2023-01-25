Генпрокуратура начала изучать архивные материалы дела Челаха

Приговоренный к пожизненному заключению Владислав Челах заявил, что готов сообщить о ранее неизвестных обстоятельствах кровавого "Арканкергена".

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Материалы судебного процесса в отношении Владислава Челаха изъяли из архива и направили на изучение в Генеральную прокуратуру. Об этом телеканалу КТК сообщили в главном надзорном органе страны в ответ на просьбу прокомментировать статус рассмотрения обращения Челаха к президенту, передает Kazpravda.kz.

В этом письме самый известный за всю историю Казахстана осужденный за массовое убийство заявил, что готов сообщить о ранее неизвестных обстоятельствах кровавого "Арканкергена".

И вот стало известно, что архивные материалы дела 10-летней давности уже изучают в Генпрокуратуре.

Напомним, 22 декабря 2022 года первый заместитель генерального прокурора Тимур Ташимбаев на брифинге в ведомстве сообщил, что заявление Владислава Челаха поступило в Генеральную прокуратуру РК.

Трагедия на посту "Арканкерген" произошла 30 мая 2012 года. На месте сгоревшего поста были обнаружены тела 14 пограничников и егеря. Позже был задержан сослуживец погибших Владислав Челах. Его обвинили в массовом убийстве на пограничном посту. В декабре 2012 года Владислав Челах был приговорен к пожизненному лишению свободы по подозрению в убийстве 14-ти сослуживцев на пограничном посту Арканкерген.

Осужденный содержится в исправительном учреждении в Костанайской области.

За годы заключения Челах неоднократно направлял жалобы в Комитет ООН по правам человека и в Верховный суд РК, но приговор по всем статьям был оставлен без изменения.