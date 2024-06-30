Генсек ООН посетит Казахстан

Это станет его первым визитом в нашу республику за семь лет, передает Kazpravda.kz

Фото: Фото: UN RCO Kazakhstan

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш посетит Казахстан с официальным визитом в рамках своей поездки по Центральной Азии, сообщает представительство ООН в Казахстане.

Сегодня, 29 июня, генсек ООН начнет визит в Центральную Азию.

«3-4 июля он посетит Алматы и Астану, где проведет встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, другими высокопоставленными лицами и сотрудниками ООН. Генеральный секретарь приглашен на Саммит Шанхайской организации сотрудничества, который состоится в Астане 4 июля. Он выступит с речью на сессии "ШОС плюс"», - отмечается в сообщении.

Это второй официальный визит генерального секретаря ООН Гутерриша в Казахстан. Первый официальный визит состоялся в 2017 году.