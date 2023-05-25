Имя этого мастера хорошо знакомо казахстанским ценителям живописи. Алматинцы же питают особые чувства к его работам. А все потому, что наш любимый город Евгений Фридлин изображает так, как его знают, как хотят видеть и желают запомнить настоящие знатоки и старожилы мегаполиса.

Разглядывая картины с изображением катка «Медеу», главпочтамта, «коронованной» гостиницы «Казахстан» и многих других историко-архитектурных городских объектов, всегда восхищаешься тем, как живущий и работающий на севере страны художник глубоко чувствует южный мегаполис. Он как будто всегда жил в городе, который бесконечно воспевает на своих холстах, будто рос на этих улицах, будто знает секреты жителей и их соседей в третьем-четвертом поколениях.

Алматинцы всегда проникаются к тем, кто попадает в унисон с их личным представлением о любимом городе. И Евгений Фридлин, безусловно, входит в их число.

– Алматы – город с большой историей и особой аурой, которая старается сохранить свое лицо, невзирая на всяческие попытки «засунуть» ее в безликий двадцать первый век, – говорит художник.

Евгений Фридлин очень трепетно исследует наш город, поэтому к нему пришла идея создать серию работ-реконст­рукций с изображением памятных объектов, которые уже ушли в историю. К примеру, на одной из картин можно увидеть фонтан «Одуванчик», располагавшийся на пересечении прос­пекта Достык и улицы Курмангазы. Сегодня его заменили на паровой. Можно было заметить, как две посетительницы выс­тавки, рассматривавшие эту картину, буквально «нырнули» в свое прошлое, очутившись у старого фонтана.

На выставке художника представлено более 40 произведений. Но в этот раз стены галереи помимо алматинских городских пейзажей были украшены работами, в которых главенствующее место заняли различные геометрические линии, напоминающие фрагменты творчества архитекторов и зодчих.

«Геометрия света» – именно так называется новая, совершенно не похожая на предыдущие, серия живописных творений мастера. В этих работах можно увидеть совершенно другого Фридлина. И цвет, и свет, и композиция – все находится в гармонии друг с другом. Основой рождения «Геометрии света» послужили путешествия художника в страны Европы.

– В последнее время я почти не выхожу из мастерской, – признается Евгений Фридлин. – Прошлым летом мне захотелось окунуться в направление формализма, так и появилась серия «Гео­метрия света». Думаю, она продолжит свое развитие.

В экспозицию также вошла новая трактовка серии художника «Крыши и дворы», а также серия «Восток», восхищающая своими мягкими красками и конструктивизмом.

На протяжении трех десятков лет в «Уларе» проходили выставки многих художников. Для некоторых выставочный дебют в стенах галереи стал первой и самой важной ступенькой в построении успешной карьеры.

– Евгений Фридлин – наш самый любимый и, можно сказать, преданный художник. Мы активно дружим и сотрудничаем с ним начиная с 2006 года, вот уже 17 лет. Его выставка являет собой самый креативный проект по живописи, – отметил директор галереи «Улар» Юрий Маркович. – Новая серия работ говорит о неиссякаемости творческих идей автора, о его цветовых и линейных экспериментах. Мастер не устает придумывать что-то новое, и это ему удается.

До пандемии помимо городских и респуб­ликанских выставок Евгений Фридлин и его бессменный соратник Юрий Маркович участвовали в ряде европейских арт-ярмарок, где с гордостью защищали честь и флаг страны.

– На мой взгляд, лучшим подарком к 30-летию «Улара» является то, что на протяжении всех этих лет наши художники получали возможность выставляться у нас, обретать имя и представлять свое творчество в стране, а впоследствии – и далеко за ее пределами, – заключил Юрий Маркович.

В настоящее время галерея находится в поисках средств для отправки отечест­венных художников на арт-ярмарки Лондона и Нью-Йорка.