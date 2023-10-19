Герои нашего времени

В нашей стране индекс доверия к спецслужбам очень спорный, об этом говорит бесприст­растная статистика, и она же утверждает, что наиболее лояльны казахстанцы к спасательным службам. Они словно ближе к народу, доступнее. Не оштрафуют, не накажут, а просто возьмут и помогут. Причем имидж наших спасателей укрепляется не только на Родине. Казахстанский спасательный отряд – уже своеобразный бренд, символизирующий надежность, отвагу и высочайший профессионализм.

День спасателя – особая дата для представителей служб ЧС. В этой сфере работают более 30 тыс. человек. Ежедневно они совершают выезды на самые разные происшествия, независимо от времени года, погодных условий, праздников и выходных. И все они сводятся к самому главному – вызволить человека из беды. К профессиональным праздникам День спасателя добавился в 2008-м. Пятнадцатый год сотрудники противопожарной, водно-спасательной служб, гражданской обороны отмечают свой единый праздник.

Сама служба, связанная с предупреждением, а также ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций, появилась в системе государственных органов Республики Казахстан 19 октября 1995 года. Именно этот день – 19 октября – стал датой профессионального праздника спасателей, как принято называть сотрудников этих служб. Тогда, в 1995-м, был учрежден Государственный комитет по чрезвычайным ситуа­циям. Сегодня Министерство по чрезвычайным ситуациям РК – это мощная профессиональная структура в системе гос­органов страны, выполняющая такие ответственные задачи, как предупреждение и борьба с последствиями всевозможных чрезвычайных ситуаций.

Для чего идут в спасатели? Уж явно не за длинным рублем или сногсшибательной карьерой. Сюда идут особые люди с интересным психологическим портретом – волевые, стрессоус­тойчивые, физически крепкие и с безусловной эмпатией. Другим здесь просто нет места, им тут не выжить.

Казахстанский спасатель, словно универсальный солдат, должен быть готов ко всему и в состоянии заменить любого члена команды. Наши спасатели владеют как минимум пятью профессиями. Специализации: химия, газодымозащита, водолаз, альпинист, кинолог. Надо уметь управлять и имеющейся спецтехникой, а это, кроме привычных автомобилей, и снегоходы и квадроциклы.

С начала года спасателями Республиканского оперативно-спасательного отряда (РОСО) МЧС РК (г. Алматы) было произведено более 250 оперативных выездов. Спасено свыше 180 человек, в том числе 22 ребенка. Четверть выездов приходится на поисково-спасательные работы в горах, где усилиями профессионалов спасены 158 человек, в том числе 19 детей. Также найдены тела троих погибших.

Каждый сезон добавляет свою специфику в работу спасательных отрядов. В летний период наши горы становятся полигоном для масштабных поис­ково-спасательных работ, не дают расслабляться и городские водоемы. Чаще всего на поиск пострадавших спасателям приходится выезжать в темное время суток, потому как именно к вечеру начинают звонить родные тех, кто ушел в горы и не вернулся.

После того как поступил вызов, спасатели в считаные минуты стартуют с базы. Всегда наготове оперативный рюкзак и снаряжение для спасработ. Как бы хорошо казахстанцы ни относились к спасательным службам, а пропускают спецмашину с ленцой. Могут даже подрезать. Кто-то путает с инкассаторами, а кто-то реально считает, что в этом нет нужды. Хотя чаще всего именно спасатели осуществляют первую необходимую помощь – вызволяют пострадавшего из беды и уж потом передают медикам или иным службам.

Сколько ни проводи профилактические беседы и разъяснительные мероприятия, граждане наши так и стремятся встретиться с отрядами МЧС. Одни не учитывают разницу в погодных условиях города и гор, другие пользуются советами сомнительных гидов из соцсетей, а третьи излишне полагаются на свои силы, нарушают правила безопасности. Чаще всего туристы, имеющие мало опыта, травмируются при спуске. Тут имеет место расслабляющий фактор после достигнутой цели. Как ни парадоксально, но вниз идти труднее. Работает другая группа мышц, другой ритм. Еще одна серьезная причина пострадать в условиях высокогорья – переохлаждение.

Но бывают случаи, когда человеческий фактор сводится к нулю, а «погоду» делает ее величество природа. Свои усилия в борьбе со стихией или техногенной катастрофой объединяют спасатели со всего мира. Зная, как работают наши спасатели, пострадавшие ждут казахстанский отряд. Казалось бы, недавно встречали борт с чеэсниками, вернувшимися со спасательной операции в Турции, как прозвучал новый вызов.

Казахстанский спасательный контингент в количестве 45 человек был направлен в Афганистан, где произошла серия разрушительных землетрясений. Отправить наших спасателей на место катастрофы распорядился лично Касым-Жомарт Токаев. Для этой миссии были отобраны опытнейшие сотрудники – элита отечественного МЧС. К специалистам РОСО присоединились сотрудники Центра медицины катастроф.

В отличие от Турции, операция в афганском Герате была не столь продолжительная, но более опасная. Работать приходилось практически под пулями. Пока спасатели разгребали завалы, их прикрывали пикапы с пулеметами и охрана местных вооруженных формирований. Усложняли задачу толчки-афтершоки, пыльные бури, унесшие палатки, установленные для жертв стихии, а накануне вылета в одном из населенных пунктов произошел теракт.

Два подземных толчка магнитудой 6,3 балла, произошедшие 7 октября на северо-западе Афганистана в долине реки Герируд, унесли жизни 2,5 тыс. человек. Борт с казахстанскими спасателями 10 октября приземлился в Герате. Спасательные работы проходили примерно в 40–50 км от самого города.

Несмотря на внушительный опыт, с таким наши росовцы столкнулись впервые. Ранее во всех катастрофах обрушались в основном многоэтажки с железобетонными конструкциями. Там часто образовывались «углы безопасности», в которых и находили живых людей. Но ни гид­равлика, ни особая техника при этой операции не пригодились. Глиняные домишки разрушались так, что под своими завалами моментально погребали все живое, становясь могилами для их жителей. Выгребали завалы лопатами, кирками, даже просто руками. Живых людей из-под обломков извлечь не удалось.

Наши специалисты работали в трех населенных пунктах, только в одном из них они обследовали более 700 строений, разобрав вручную 211 (!) жилых домов.

В начале года в Турции спасатели из Казахстана провели около двух недель. Командировка в Афганистан заняла всего пять дней, но работать было несоизмеримо тяжелее. Нервы сдавали даже у бывалых служебных псов и спасателей с колоссальным опытом. Не находя живых людей, собаки нервничали, скулили и переживали. На одном из завалов из-под обломков казахстанские спасатели извлекли тело ребенка. На другом – нашли обессилевших подростков, вся семья которых, в количестве восьми человек, оказалась погребена под руинами.

Свою гуманитарную миссию казахстанский отряд завершил 14 октября.

...Спасатели всегда окажут помощь попавшим в беду. Они вне политики, климата, обстоятельств. При любом настроении с достоинством несут службу. И даже кажется, что при поступлении на работу они все поголовно получают специальную прививку, после которой обретают мужество, самоотверженность и героизм, ну а бонусом идет безусловное человеколюбие.