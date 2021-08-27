Гештальт

Наталия Акопян
Нынче это модное слово часто используется в молодежном сленге. А пришло оно из психологии и означает актуальные в данный момент мысль,
намерение, чувство или потребность. Если пот­ребность удовлетворена, а ситуация доведена до логического завершения, гештальт закрывается.

Иными словами, какая-то недосказанность, что гложет нас изнутри и не дает покоя, заставляет чувствовать себя «неполноценными». И нас тянут в эту сторону незавершенности какие-то неведомые силы, чтобы успо­коить душу и, отчасти, совесть. Порой не удается закрыть какие-то гештальты в своей жизни, и мы проецируем их на детей, надеясь подсознательно, что таким образом сможем, наконец ,осуществить желаемое.

Пожалуй, объясню на личном примере. Меня с детства привлекала музыка и все, что с ней связано. Концерты симфонического оркестра, классические произведения, тяжелый рок – все было мне мило и близко. Страсть как хотелось заниматься музыкой…

Но жили мы с бабушкой, без родителей, небогато. И проситься в какие-то кружки, честно говоря, даже язык не поворачивался. Понимала: денег нет, да и водить меня туда некому. Поэтому все силы сосредоточила на учебе и многочисленных олимпиадах по казахскому языку.

Всегда любила петь (больше бубнить под нос, конечно, но все же). Была возможность проявить себя и в школьном хоре, но в ответственный момент стеснение взяло верх, и на отборе я так и не спела. А когда выступала уже на выпускном, учительница по пению Светлана Борисовна похвалила и выразила негодование, что тогда я стушевалась.

Еще была мечта научиться играть на фортепиано. Завораживала картина увлеченного играющего пианиста, а звуки инструмента приводили в восторг. Наверное, с самого детства теплилось во мне это желание – когда-нибудь смогу также, перебирая клавиши, чувствовать эти вибрации, наслаждаться прекрасными мелодиями.

Но время шло. Школа, университет, второй университет, работа. А из музыки в моей жизни были только редкие походы с подругами в караоке. Мы, конечно, пели от души, выплескивали энергию – это была своего рода терапия творчеством.

Что же касается фортепиано… Однажды я почему-то решила, что уже поздно. Дети ведь учатся в музыкальных школах годами, и в их возрасте процесс идет гораздо легче. В общем, опять струсила.

Наверное, так бы и остался мой гештальт незакрытым, если бы не карантин. В локдаун у всех появилось больше времени заняться чем-то новым, важным, интерес­ным. Вот и я решилась купить синтезатор. «Научусь играть. Сама. Во что бы то ни стало».

Такое рвение было поддержано лучшей подругой, которая, кстати, одолжила свой инструмент. Усидчивости мне не занимать, и 3–5 часов ежедневной практики дали результаты. Сначала по видео в Интернете довольно робко, нужно признаться, была выучена «Лунная соната». Ну а позже, когда музыкант во мне поднабрался уверенности – мелодия из британского сериала «Шерлок» и «Имперский марш» из «Звездных воин».

Сейчас разучиваю сложные партии Rammstein.

Да, постановка рук по-прежнему далека от идеальной – больше похожа на готовность печатать очередной текст, нежели играть на клавишах. Но мелодия вроде бы от этого не страдает.

Синтезатор теперь стоит на почетном месте, и это мой самый главный антистресс. Неважно, тяжелый ли рабочий день, плохое настроение, проблемы – все отходит на второй план, становится не столь важным буквально с первого аккорда.

И вот в очередной вечер, по прошествии стольких лет, под любимую «К Элизе» пришло осознание: для душевного равновесия мне всегда не хватало этого ощущения целостности. Получается, выражаясь современным языком, гештальт закрыт.
