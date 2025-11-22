Международная федерация World Boxing опубликовала итоговый список кандидатов, допущенных к участию в выборах на предстоящем конгрессе организации, передает Kazpravda.kz

Фото: НОК Казахстана

Голосование состоится в рамках заседания Конгресса 23 ноября 2025 года в Риме.

Все представленные кандидаты успешно прошли процедуру проверки на соответствие квалификационным требованиям, проведенную Независимой комиссией по оценке. Комиссия состоит из трех независимых международных экспертов и осуществляет свою деятельность при поддержке организации Sport Resolutions.

Уполномоченный орган рассмотрел заявки всех лиц, выдвинувших свои кандидатуры в октябре 2025 года, и допустил к участию в выборах претендентов, получивших одобрение комиссии.

На пост президента выдвинут единственный кандидат - Геннадий Головкин.

В соответствии с Уставом World Boxing, если на руководящую должность претендует только один кандидат, конгресс утверждает его кандидатуру на безальтернативной основе (единогласным решением).

Помимо избрания президента, в повестку дня включены выборы вице-президента и двух членов Исполнительного комитета. Ниже представлен список утвержденных претендентов.

Кандидаты на должность вице-президента:

- Чайват Чотима (Таиланд)

- Иштван Ковач (Венгрия)

- Райан О’Ши (Канада)

Кандидаты в Исполнительный комитет:

- Мулуд Бузьян (Франция)

- Норберт Келлер (Бельгия)

- Иштван Ковач (Венгрия)

- Донатас Мачянскас (Литва)

- Михаэль Мюллер (Германия)

- Тацуя Накама (Япония)

- Райан О’Ши (Канада)

Процедура проведения:

Конгресс является высшим руководящим органом World Boxing. Заседание в Риме пройдет под председательством вице-президента Дины Гликидис.

Проведение выборов будет обеспечено независимой структурой с участием наблюдателей, гарантирующих прозрачность процедур и соблюдение регламента.