Международная федерация World Boxing опубликовала итоговый список кандидатов, допущенных к участию в выборах на предстоящем конгрессе организации, передает Kazpravda.kz
Голосование состоится в рамках заседания Конгресса 23 ноября 2025 года в Риме.
Все представленные кандидаты успешно прошли процедуру проверки на соответствие квалификационным требованиям, проведенную Независимой комиссией по оценке. Комиссия состоит из трех независимых международных экспертов и осуществляет свою деятельность при поддержке организации Sport Resolutions.
Уполномоченный орган рассмотрел заявки всех лиц, выдвинувших свои кандидатуры в октябре 2025 года, и допустил к участию в выборах претендентов, получивших одобрение комиссии.
На пост президента выдвинут единственный кандидат - Геннадий Головкин.
В соответствии с Уставом World Boxing, если на руководящую должность претендует только один кандидат, конгресс утверждает его кандидатуру на безальтернативной основе (единогласным решением).
Помимо избрания президента, в повестку дня включены выборы вице-президента и двух членов Исполнительного комитета. Ниже представлен список утвержденных претендентов.
Кандидаты на должность вице-президента:
- Чайват Чотима (Таиланд)
- Иштван Ковач (Венгрия)
- Райан О’Ши (Канада)
Кандидаты в Исполнительный комитет:
- Мулуд Бузьян (Франция)
- Норберт Келлер (Бельгия)
- Иштван Ковач (Венгрия)
- Донатас Мачянскас (Литва)
- Михаэль Мюллер (Германия)
- Тацуя Накама (Япония)
- Райан О’Ши (Канада)
Процедура проведения:
Конгресс является высшим руководящим органом World Boxing. Заседание в Риме пройдет под председательством вице-президента Дины Гликидис.
Проведение выборов будет обеспечено независимой структурой с участием наблюдателей, гарантирующих прозрачность процедур и соблюдение регламента.