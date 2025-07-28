Представленный труд «Атлас гидрогеологических карт Республики Казахстан», выдвинутый на соискание Государственной премии имени Аль-Фараби в области науки и техники за 2025 год, является знаковым достижением в отечественной прикладной и фундаментальной гидрогеологической науке.

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Разработка под руководством академика НАН РК М.К. Абсаметова и выполненная специалистами Института гидрогеологии и геоэкологии им. У.М. Ахмедсафина при участии Комитета геологии МИИР РК демонстрирует высокий уровень научной строгости, междисциплинарный подход и технологическое совершенство. Атлас представляет собой интегрированную геоинформационную систему, включающую 28 тематических карт, 12 обзорных схем, 47 гидрогеологических разрезов и 33 стратиграфо-гидрогеологические колонки, сгруппированные по бассейнам подземных вод.

Атлас отражает результаты многолетней полевой, аналитической и картографической работы, охватывающей период с 1985 по 2020 годы. Применение ГИС-технологий (ArcGIS), единой координатной базы и стратиграфо-гидрогеологического подхода позволило достичь высокой точности отображения водоносных горизонтов и изолирующих слоёв.

Особое внимание уделено оценке ресурсов подземных вод различного назначения — от питьевых и минеральных до промышленных и термальных. Также проанализированы риски истощения вод, техногенные угрозы и возможности устойчивого водопользования с учётом будущих социально-экономических сценариев.

Этот труд обладает высоким прикладным потенциалом. Атлас может быть интегрирован в систему национального кадастра подземных вод, использоваться при планировании водоснабжения, развитии инфраструктуры, энергетике и сельском хозяйстве. Он также представляет интерес для образовательных учреждений, государственных структур и частных компаний.

Гидрогеологический Атлас — это не просто картографический продукт, а научно обоснованный инструмент обеспечения водной и экологической безопасности. Он формирует новую культуру рационального водопользования и отражает зрелость казахстанской научной школы в сфере геоэкологии.

С учётом значимости, научной новизны и потенциала для устойчивого развития, данный проект заслуживает присуждения Государственной премии Республики Казахстан имени Аль-Фараби.

АКАДЕМИК РАН

КЛИМЕНТ НИКОЛАЕВИЧ ТРУБЕЦКОЙ



Лауреат Государственных премий СССР и РФ в области науки и техники

Четырежды лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники

Лауреат премии Президента Российской Федерации в области образования

Лауреат золотой медали им. Н.В. Мельникова с премией АН СССР

Лауреат общенациональной Демидовской премии 2013 года

Лауреат премии им. Н.В. Мельникова РАН

Кавалер знака отличия «За безупречную службу городу Москве» XL лет

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Лауреат премии «Легенда горной промышленности» форума Майнекс, Россия, 2015

Академик Евразийской академии Горных Наук