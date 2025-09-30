Объект был готов к работе еще в декабре 2023-го, однако в прошлом году из-за большого объема воды, поступившей в систему в период весеннего паводка, в запуске станции необходимости не оказалось.

Для обеспечения надежного водоснабжения и сокращения потерь воды филиал РГП «Казводхоз» совместно с Министерством водных ресурсов и ирригации проводит комплексную работу. В прошлом году отремонтировано 13 гидротехнических сооружений, проведена механическая очистка 74 км оросительных каналов. Нынче запланировано провести текущий ремонт на 26 гидротехнических сооружениях, а также очистить 144 км каналов.

Пока ремонт завершен на 11 сооружениях, очищено 100 км оросительных артерий. В перечне крупных проектов – реконструкция Кировского водохранилища. На сегодня строительные работы здесь выполнены на 83%. Срок их окончания запланирован на декабрь текущего года.

Водная отрасль должна стать одним из ключевых направлений национальной цифровой трансформации, отметил в своем нынешнем Послании народу Глава государства.

– На сегодня разрабатывается проектно-сметная документация по реконструкции трех водо­хранилищ, семи магистральных каналов общей протяженностью 436 километров, которые эксплуатируются более полувека. В рамках данных проектов предусмотрено внедрение систем автоматизированного учета воды и управления гидро­сооружениями, – сообщил руководитель Западно-Казахстанского филиала РГП «Казводхоз» Рауан Хусаинов. – Так, в ходе реконструкции Кировского водохранилища системы автоматизации предполагается установить на сбросном и головных сооружениях магистральных каналов.

В проектах по механизированной очистке Кушумского магист­рального канала и протоки Чагана, а также – реконструкции 192 км каналов, задействованных в Жанибекской обводнительной системе, также предусматриваются работы по внедрению сис­тем автоматизации. На Жанибекской насосной станции уже установлены автоматизированные приборы учета воды.

В рамках финансирования Исламского банка развития предусмотрены строительство водохранилища объемом накопления в 28 млн кубометров выше поселка Жалпактал Казталовского района и реконструкция Жайыкбайского обводнительного канала Таскалинского района. При поддержке Министерства водных ресурсов обновляется парк автотранспорта и спецтехники филиала. В нас­тоящее время парк пополнился 51 единицей спецтехники, всего же за два года запланировано закупить 67 единиц.

По данным ведомства, ежегодно проводится многофакторное обследование гидротехнических сооружений для оценки их фактического состояния. Данные этих обследований позволяют в дальнейшем правильно эксплуа­тировать объек­ты, проводить модернизацию.

Согласно поручениям акима Западно-Казахстанской облас­ти Наримана Турегалиева, совместно с Министерством водных ресурсов и ирригации для приведения в единую систему управления оросительных сис­тем области ведется передача из коммунальной в республиканскую собственность каналов протяженностью 826 км и систем лиманного орошения площадью 57 тыс. га, подключенных к Урало-Кушумской и Жанибекской оросительным системам.

До конца года мероприятия по передаче завершатся, будут определены первоочередные и основные объемы работ по их модернизации. В целом в Комплексном плане развития водного хозяйства области на 2024–2028 годы предусмотрено 127 мероприятий.