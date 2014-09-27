В мире
Гладиаторы возвращаются в Рим
Асель Есетова
Выставка Gladiatores e Agone Sportivo. Armi e Armature dell'Impero Romano представляет коллекцию оружия и предметов обороны, принадлежавших гладиаторам, которая включает в себя более 350 экспонатов, разделенных на шесть разделов, сообщает Еuromag.ru.

Экспозиция на стадионе Домициана прослеживает историю вооружения гладиаторов, начиная с четвертого века до нашей эры вплоть до начала второго века нашей эры, предлагая посетителям отправиться в путешествие по эволюции одного из самых выразительных боевых подразделений Древнего Рима.

Выставка Gladiatores стала результатом нескольких лет реставрационных работ, в ходе которых эксперты восстанавливали археологические объекты, найденные на местах сражений гладиаторов в Риме.

Экспозиция реконструирует ритуальные обычаи и подготовку к бою, а также дает посетителям точное представление о том, как проводились бои гладиаторов – воинов, которые из простых рабов впоследствии превратились в профессиональных наемников.

Выставка также напоминает, что стадион Домициана, так же как и Колизей, служил ареной для многочисленных гладиаторских игр, ведь именно император Домициана установил и ввел твердый кодекс правил для гладиаторов.

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