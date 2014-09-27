Гладиаторы возвращаются в Рим

Выставка Gladiatores e Agone Sportivo. Armi e Armature dell'Impero Romano представляет коллекцию оружия и предметов обороны, принадлежавших гладиаторам, которая включает в себя более 350 экспонатов, разделенных на шесть разделов, сообщает Еuromag.ru.
Экспозиция на стадионе Домициана прослеживает историю вооружения гладиаторов, начиная с четвертого века до нашей эры вплоть до начала второго века нашей эры, предлагая посетителям отправиться в путешествие по эволюции одного из самых выразительных боевых подразделений Древнего Рима.
Выставка Gladiatores стала результатом нескольких лет реставрационных работ, в ходе которых эксперты восстанавливали археологические объекты, найденные на местах сражений гладиаторов в Риме.
Экспозиция реконструирует ритуальные обычаи и подготовку к бою, а также дает посетителям точное представление о том, как проводились бои гладиаторов – воинов, которые из простых рабов впоследствии превратились в профессиональных наемников.
Выставка также напоминает, что стадион Домициана, так же как и Колизей, служил ареной для многочисленных гладиаторских игр, ведь именно император Домициана установил и ввел твердый кодекс правил для гладиаторов.