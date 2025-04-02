По её словам, если переговоры не приведут к компромиссу, Брюссель без колебаний примет "жёсткие контрмеры", причем на выбор будут предложены все варианты

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Дональд Трамп объявил 2 апреля "Днём освобождения" Америки, когда будут введены масштабные торговые пошлины против всего мира. В свою очередь председатель Еврокомиссии заявила, что "эта конфронтация не отвечает ничьим интересам", сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Euronews.com

У Евросоюза в руках "множество карт", которые можно использовать для переговоров, сдерживания и, если потребуется, "отпора" плану Дональда Трампа по введению масштабных таможенных пошлин против всех торговых партнёров Америки, заявила Урсула фон дер Ляйен накануне того, что глава Белого дома назвал "Днём освобождения". Видимо, освобождения от глобальной торговой системы, построенной после Второй мировой войны, отмечает издание.

Трамп, чья беспрецедентная инициатива разозлила давних союзников США, взбудоражила фондовые рынки и вызвала угрозу рецессии, заявил, что его тарифы коснутся "всех стран" в качестве отправной точки, добавив: "посмотрим, что произойдёт потом".

Президент США дал понять, что готов смягчить масштаб мер, "если партнёры готовы дать нам что-то очень ценное взамен", заявил он в интервью NBC News в субботу 29 марта.

Для ЕС новые пошлины станут последним шагом после введения 25-процентных пошлин на сталь, алюминий и экспорт автомобилей. Еврокомиссия представила ответные меры на них, но отложила их введение до середины апреля.

Теперь, когда новый, более масштабный пакет пошлин Трампа становится неизбежным, Брюссель ужесточает свой тон и предупреждает, что его ответные меры "не будут иметь красных линий".

"Позвольте мне внести ясность: Европа не начинала эту конфронтацию. Мы считаем её пагубной", – заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен во вторник, выступая перед Европарламентом. - У нас есть всё необходимое для защиты наших людей и процветания нашего блока. Мы – самый крупный в мире единый рынок. У нас есть силы для переговоров. У нас есть силы, чтобы дать отпор. И европейцы должны знать: вместе мы всегда будем продвигать и защищать наши интересы и ценности.

По словам фон дер Ляйен, тарифы приведут к росту цен для обычных потребителей, поставят под угрозу рабочие места, создадут "бюрократического монстра" на таможне и станут "кошмаром" для американских компаний, которые экспортируют свои товары в Европу. Она также предсказала, что пошлины пойдут вразрез с широко разрекламированной программой Трампа по реиндустриализации Америки.

"Эта конфронтация не отвечает ничьим интересам", – сказала она.

На протяжении всей своей речи фон дер Ляйен настаивала на том, что целью Комиссии будет "решение на основе переговоров", чтобы предотвратить тотальную торговую войну между двумя побережьями Атлантики, которая, как ожидают аналитики, будет иметь катастрофические экономические последствия в период повышенной глобальной неопределённости.

"Мы будем подходить к этим переговорам с позиции силы. У Европы на руках много карт: от торговли до технологий и размера нашего рынка", – отметила глава исполнительной власти ЕС.

Однако, добавила она, если переговоры не приведут к компромиссу, Брюссель без колебаний примет "жёсткие контрмеры", причем на выбор будут предложены все варианты.

Представители ЕК уже дали понять, что возможные ответные меры могут выйти за рамки традиционного принципа "око за око" в отношении товаров и распространиться на услуги, которые до сих пор оставались нетронутыми. В 2023 году ЕС зарегистрировал профицит в торговле товарами с США на сумму 156,6 миллиарда евро, но дефицит в торговле услугами на 108,6 миллиарда евро.

"Нам всем будет лучше, если мы сможем найти конструктивное решение", – сказала фон дер Ляйен законодателям в Страсбурге.

По мере усиления торговой напряжённости фон дер Ляйен активизировала взаимодействие с лидерами стран блока, чтобы обеспечить единый фронт борьбы с Белым домом.

Хотя главы государств и правительств согласны с тем, что тарифы Трампа не могут остаться без ответа, они расходятся во мнениях относительно того, на какие товары следует направить ответные меры, опасаясь, что контрмеры могут нанести ущерб ключевым отраслям их национальных экономик.