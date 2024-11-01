Глава государства объявил выговор акиму Карагандинской области

Об этом сообщил пресс-секретарь - советник президента Берик Уали

Фото: gov.kz

На своей странице в Facebook он написал об объявлении президентом выговора главе Карагандинского региона.

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев объявил выговор акиму Карагандинской области Ермаганбету Булекпаеву за ненадлежащий контроль за ходом подготовки к отопительному сезону».

Напомним, ранее премьер-министр Олжас Бектенов, выступая на заседании правительства, отметил отсутствие должного контроля со стороны руководства Карагандинской области за подготовку к отопительному сезону в городе Сарань.

Он также сообщил о привлечении к ответственности всех, кто дал недостоверную информацию о готовности объекта к отопительному сезону.