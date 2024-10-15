Ситуация с отоплением в городе Сарань находится на контроле правительства

Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев доложил о текущей ситуации и проводимой работе.

«Сегодня все работы нужно завершить. В первую очередь это личная ответственность акима города Сарань и отсутствие должного контроля со стороны руководства области. По моему поручению начаты проверки. Все, кто дал недостоверную информацию о готовности объекта к отопительному сезону, будут привлечены к ответственности. После заседания правительства министр энергетики выедет в город Сарань с проверкой. По итогам материалы будут направлены в правоохранительные органы. Если будет определен состав преступления, все виновные будут привлечены к уголовной ответственности», — подчеркнул Олжас Бектенов.