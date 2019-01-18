Глава государства ознакомился с итогами пилотного проекта "Smart city – Умный город"

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В ходе рабочей поездки в Акколь Акмолинской области Президент РК Нурсултан Назарбаев ознакомился с итогами пилотного проекта по внедрению современных технологий "Smart city – Умный город", осуществленного в рамках государственной программы "Цифровой Казахстан", сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
Отмечая важность проведенной работы, Елбасы подчеркнул, что реализуемые в сфере цифровизации проекты ориентированы в первую очередь на повышение качества жизни, создание комфортной и безопасной среды для граждан.
"Мной всегда ставилась задача – обеспечить эффективное руководство государством. Концентрированные управленческие решения дают хорошие результаты в экономике", - сказал Нурсултан Назарбаев.
Проект направлен на комплексное обеспечение нормальной жизнедеятельности города посредством видеонаблюдения за дорожной и общественной безопасностью, в том числе в образовательных учреждениях и социальных объектах, мониторинга и управления в сфере здравоохранения, а также оснащения зданий и жилых домов "умным" оборудованием нового поколения.
"Ситуационный центр располагает всей необходимой инфраструктурой для организации межведомственного взаимодействия, демонстрации решений по тактическому и стратегическому управлению городом, включая работу коммунальных служб, агрегации достоверных и своевременных данных о городских ресурсах, обеспечения безопасности", - отметили в пресс-службе.
Кроме того, в рамках реализации указанного проекта были внедрены инновационные подходы в обеспечении энергоэффективности, мониторинге экологической обстановки и предупреждении преступлений, что позволило Акколь стать первой модельной площадкой для апробации информационных технологий и развития концепции Smart City в стране.