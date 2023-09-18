Глава государства пригласил президента Венгрии в Казахстан

Программу двусторонних переговоров главы государства Касым-Жомарта Токаева на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН открыла встреча с президентом Венгрии Каталин Новак, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: пресс-служба президента РК

Лидер Казахстана отметил, что между братскими народами установилось стратегическое партнерство, основанное на прочных исторических и культурных связях.

Глава нашего государства высоко оценил активную позицию и огромный вклад Венгрии в укрепление тюркского сотрудничества.

Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в ноябре этого года Казахстан проведет 10-й юбилейный саммит Организации тюркских государств и ожидает участия в мероприятии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

«Я хотел бы отметить, что мы поддерживаем тесное сотрудничество с Венгрией. У нас очень надежные традиционные связи и отношения. Мы ценим то, чего достигли сейчас в нашем двустороннем сотрудничестве. Пользуясь случаем, я хотел бы пригласить Вас посетить Казахстан. Мы также ожидаем встречи с Вашим премьер-министром г-ном Орбаном, который приедет на саммит тюркоязычных стран», – сказал президент Казахстана.

В ходе переговоров стороны обсудили вопросы торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества.

Глава государства сообщил, что в целях укрепления связей между странами одну из улиц Астаны назовут в честь национального поэта Венгрии Шандора Петефи.

Президенты отметили важность принятия совместных мер для увеличения взаимного товарооборота между странами, а также для активизации двусторонних механизмов сотрудничества.

Стороны обменялись мнениями по вопросам международного характера, в том числе по совершенствованию работы многосторонних институтов для обеспечения глобальной стабильности и устойчивого развития.

Напомним, президент РК Касым-Жомарт Токаев с 17 сентября находится с рабочим визитом в Нью-Йорке (США).