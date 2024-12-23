Токаев принял главу Минэнерго

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Президент заслушал отчет об основных итогах работы и планах по развитию топливно-энергетического комплекса в Казахстане, а также о реализации крупных нефтегазовых и энергетических проектов.

Касым-Жомарту Токаеву было доложено о ходе отопительного сезона и работе крупных объектов тепло- и энергообеспечения. Глава государства поручил держать на особом контроле вопросы прохождения отопительного сезона и реализации проектов по модернизации энергетической инфраструктуры.

Президент отметил важность ускорения реализации проекта по строительству атомной электростанции в Казахстане.