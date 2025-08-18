Фото: пресс-служба Мажилиса

Спикер Мажилиса Ерлан Кошанов встретился с председателем Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзилой Нарбаевой, прибывшей в Астану с официальным визитом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса

Межпарламентский диалог между Казахстаном и Узбекистаном активно развивается. Только в этом году руководители парламентов двух стран несколько раз встречались на различных площадках. Сегодня переговоры на высоком уровне продолжились в рамках официального визита председателя Сената Олий Мажлиса в Казахстан.

В ходе встречи Ерлан Кошанов поздравил народ Узбекистана с предстоящим Днем Независимости и пожелал братскому народу мира и благополучия.

– Сегодня повестка наших двусторонних отношений становится все более содержательной. Наше сотрудничество динамично развивается в духе стратегического партнерства и союзничества. И это, безусловно, результат огромных усилий наших Президентов, – отметил Ерлан Кошанов.

Спикер Мажилиса подчеркнул, что стратегическое взаимодействие активно развивается и на парламентском уровне. Межпарламентские связи являются важным механизмом реализации договоренностей, достигнутых главами государств. Поэтому депутаты уделяют этому особое внимание и работают в тесном взаимодействии.

- Динамика и результативность встреч Глав наших государств во многом определяет характер межпарламентских отношений. Во время визита Шавката Мирзиёева в Казахстан в 2021 году Президенты пришли к общему мнению, что парламенты должны контролировать исполнение всех договоренностей. Тогда же было принято решение о создании Совета межпарламентского сотрудничества. Сегодня Совет эффективно работает, проведены два заседания - в Ташкенте и Алматы. Все договоренности Глав наших государств находятся на контроле парламентариев и детально прорабатываются. В целом, каждая встреча наших парламентариев способствует укреплению двусторонних отношений, – подчеркнул Кошанов.

В свою очередь Танзила Нарбаева высказала слова благодарности казахстанской стороне за теплый прием и выразила уверенность в дальнейшем укреплении межпарламентских связей.