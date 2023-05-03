Глава МИИР считает, что жилищную программу "7-20-25" нужно продолжать

На вопрос журналистов о том, достаточно ли выделенных средств, при наличии запроса от населения на 600 млрд тенге, Марат Карабаев ответил отрицательно.

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Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Марат Карабаев в интервью журналистам в Мажилисе заявил, что жилищную программу "7-20-25" необходимо продолжать, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Считаю, что программу следует продолжить. (…) Нацбанк решил ежегодно выделять по 100 миллиардов тенге. Я думаю, что да, эту программу нужно продолжать», - сказал глава МИИР.

На вопрос журналистов о том, достаточно ли выделенных средств, при наличии запроса от населения на 600 млрд тенге, Марат Карабаев ответил отрицательно.

«Нет, я не думаю, что этого достаточно. На 600 миллиардов тенге сейчас получаем запросы от людей. Возможности бюджета не безграничны, деньги распределяются в соответствии с возможностями бюджета», - заявил министр.