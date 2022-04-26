Фото: primeminister.kz
Правительство
Глава МИИР высказался о планах "Урала" по переносу производства мотоциклов в Казахстан
Елисеева Екатерина
корреспондент

Планы российской компании Ural Motorcycles по переносу производства мотоциклов в Казахстан прокомментировал министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев в кулуарах Правительства, передает корреспондент Kazpravda.kz

Журналисты спросили у министра, готов ли Петропавловск принять предложение компании Ural Motorcycles, которая планирует перенести производство мотоциклов в Казахстан.

По словам Каирбека Ускенбаева, власти Казахстана приветствуют все предприятия, которые готовы открыть производство в Казахстане, в том числе из России.

"Все-таки казахстанцы, спасибо им большое, поверили в возможность реализации, в свои возможности в плане развития бизнеса. У нас каждый день растет пул проектов, в том числе из других государств, в том числе из России. Мы приветствуем все предприятия, которые готовы здесь открыть, потому что это рабочие места, это налогооблагаемая база, это компетенция, поэтому завод "Урал" с Казтехмашем проводит переговоры, и даже они уже, по-моему, заключили договор аренды на площади. Мы будем приветствовать… Это один из заводов, которые здесь открывается. Я сказал, если этот завод легальный, если он не обременен какими-то ограничениями, мы любой завод будем приветствовать здесь на нашей территории", – заявил министр.

Также он отметил, что много российских компаний хотят прийти на наш рынок.

"Я не считал, но я скажу, что очень много. Мы сейчас в электронном формате собрали весь перечень. Мы, честно говоря, не делим – казахстанские или совместные предприятия. Этот пул формируем, исходя из того, что необходимо для нашей экономики. Поэтому по импортозамещению приветствуем все предприятия, из любой страны, если они готовы здесь открыть производство", – подчеркнул Каирбек Ускенбаев.

Также министр прокомментировал вопрос о риске влияния антироссийский санкций, если предприятия из России начнут переносить производство в Казахстан. 

"Вы знаете, здесь будут открываться не российские компании. И завод "Урал", во-первых, под санкциями не состоит. Не все российские компании находятся под санкциями. Их твердый перечень определен западными странами. Насколько я знаю, завод "Урал" в этот список не входит. Если он по какой-то причине решил локацию изменить и открыть предприятие на территории Казахстана, почему мы должны это отрицать? МИИР твердо придерживается принципа, которые определен нашим государством, поэтому те предприятия, которые не должны находиться здесь, находиться не будут. Те предприятия, которые имеют право находиться, здесь будут", – заключил Ускенбаев.

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