Глава Минцифры рассказал о возможностях новой цифровой платформы

Технологии, Правительство
168
Буланова Наталия
выпускающий редактор

К платформе планируется подключить такие информационные системы, как осуществление платежей с банками второго уровня, проведение аукционов и контроль сроков оказания госуслуг.

Фото пресс-службы правительства РК

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин рассказал о платформе «minerals.gov.kz», запущенную в июне по поручению главы государства, передает Kazpravda.kz.

По информации главы МЦРИАП, платформа создает благоприятные условия для инвесторов и бизнеса, заинтересованных в освоении недр. Сегодня информация о местах с результатами геологического изучения и действующие контракты были включены в систему. Оцифрованы 58 620 контуров. 39 тыс. отчетов имеют привязку с картой.

«До конца года будет разработана функция, позволяющая получать первичные геологические отчеты. Также на платформе собрана группа слоев земель оборонного и национального назначения, водных ресурсов, скотомогильников, кладбищ и других запрещенных территорий. Это информация как минимум о 60 картографических слоях. В целях сохранения «актуальности» данных до конца текущего года на платформе будут добавлены специальные автоматизированные рабочие места отраслевых государственных органов», — отметил министр.

Следующим важным направлением является упрощение отношений между бизнесом и государственными учреждениями.

«Мы проанализировали, реинжинирировали и перенесли в цифровой формат такие процессы бизнеса и инвесторов, как подача заявок, получение лицензий, подача отчетов. В результате будут сокращены бюрократия, бумажная волокита и износ порогов. Сегодня автоматизированы такие процессы, как подача заявлений на разведку и добычу, проверка факта использования ограниченных территорий, подписание лицензии, согласование или отказ заявлений и подача в суд», — рассказал Мусин.

Для упрощения процесса выдачи лицензий проведена интеграция с соответствующими информационными системами государственных органов. На начальном этапе были добавлены базы данных физических и юридических лиц, служба контроля персональных данных и информационные системы единых лицевых счетов.

В дальнейшем будут подключены такие информационные системы, как осуществление платежей с банками второго уровня, проведение аукционов, контроль сроков оказания государственных услуг, поделился глава министерства.

Общее количество пользователей платформы достигло 1519. На разведку и обработку поданы 315 электронных заявок, добавил он.

#министр #Мусин #платформа #minerals.gov.kz

Популярное

Все
В такой тесноте и заразиться недолго
Лидер прежний – «Ордабасы»
О качестве урожая на законодательном поле
Каждый пятый казахстанец зависим от азартных игр
Инициативы особого значения
Энергетики вернули деньги по решению суда
Жителям Карагандинской области массово отказывают во внесудебном банкротстве
В Атырауской области в детсады и школы принимали родственников с поддельными дипломами
В Восточном Казахстане проверяют законность переоборудования автомобилей
В Риддере выполнили львиную долю ремонта на котлах среднего давления
В Дании будут уголовно преследовать за сжигание Корана
О цифровых проектах и не только
Аналог молока. Растительный
И дивидендов не видят, и выйти не могут
Безопасность в школах и борьба с интернет-мошенничеством: Смаилов ознакомился с цифровизацией работы полиции
Серная кислота разлилась в результате схода вагонов с рельсов в Экибастузе
Убил человека у ТД "Артем" и уехал на автобусе житель Астаны
11 лет проведут в заключении в Казахстане двое иностранцев, попавшихся с небывалой партией героина
Путь к безъядерному миру
Кто ответит за базар?
Ярмарку в рамках дней культуры Таджикистана в Казахстане проведут в Астане
О ношении хиджаба в школах высказался министр просвещения РК
11 человек утонули вместе в реке Сырдарья: подробности рассказали в акимате
«Ордабасы» упрочил лидерство
Где посмотреть в прямом эфире бой Кособуцкий - Аджагба
Выборы акимов: первые ласточки президентских реформ
Как выучить язык и обрести друзей
В бассейн за здоровьем
Динмухамед Кунаев: Я верю своему народу, его будущее светлое
Рабочий Наурзумского заповедника Костанайской области пострадал при пожаре
Спикер Сената встретился с экспертами проекта "Школа аналитики"
Янтарный приз ансамбля «Айгөлек»
Токаев и Рахмон открыли Дни культуры Таджикистана в Казахстане
Президенты Токаев и Рахмон посетили Главную мечеть города Астаны
Токаев и Рахмон осмотрели выставку народного творчества Таджикистана
Группу вымогателей с криминальными связями удалось осудить спустя 7 лет в Астане
Касым-Жомарт Токаев примет участие в саммите БРИКС
Мысли о будущем
Опубликован список пассажиров разбившегося в России самолета Еmbraer
Муравьи из Италии пытались незаконно "проникнуть" в Казахстан (видео)
Будущий отец был осужден за сношение с несовершеннолетней в области Абай
Жители Атырау теперь будут платить за вывоз мусора почти в два раза больше – такое решение принято депутатами городского маслихата
Оправдательный приговор вынес суд в деле о рухнувшей трубе Петропавловской ТЭЦ-2
Ушел из жизни участник легендарного ансамбля "Дос-Мукасан" Александр Литвинов
Семья погибла в ДТП на трассе в Костанайской области
Какие продукты продолжают дорожать в Казахстане
Пожар в ЖК в Алматы: выпрыгнувших девушек могли спасти огнеборцы
Онлайн смогут передавать автономера новому владельцу казахстанцы
Мать погибшего в поезде атырауского подростка сделала заявление
Когда объявят список обладателей образовательных грантов в РК
Смаилов встретился с предпринимателями из нескольких регионов
Опубликованы обновленные данные о населении Казахстана
Казахстанцам напомнили о необходимости поставить на учет собак и кошек
«Золотая мина» в окрестностях Маралды
Самый охраняемый завод Казахстана впервые за многие годы показал свое производство ядерного топлива для реакторов АЭС
Новый пожар произошел в резервате "Семей орманы"
Антикор ищет волонтеров
Президент наградил посмертно орденом "Айбын" учителя НВП школы Астаны
Неразрешенные налоговые проверки бизнесменов пресек Антикор
Пожар в алматинском ЖК «Аккент» обнажил проблемы пожарной безопасности в многоэтажных домах

Читайте также

Как можно будет теперь переехать в столицу
Индийский луноход передал первые данные на Землю о температ…
Правила возмещения ущерба фермерам изменятся в Казахстане
Принять меры к недобросовестным недропользователям потребов…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]