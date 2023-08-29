Глава Минцифры рассказал о возможностях новой цифровой платформы

К платформе планируется подключить такие информационные системы, как осуществление платежей с банками второго уровня, проведение аукционов и контроль сроков оказания госуслуг.

Фото пресс-службы правительства РК

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин рассказал о платформе «minerals.gov.kz», запущенную в июне по поручению главы государства, передает Kazpravda.kz.

По информации главы МЦРИАП, платформа создает благоприятные условия для инвесторов и бизнеса, заинтересованных в освоении недр. Сегодня информация о местах с результатами геологического изучения и действующие контракты были включены в систему. Оцифрованы 58 620 контуров. 39 тыс. отчетов имеют привязку с картой.

«До конца года будет разработана функция, позволяющая получать первичные геологические отчеты. Также на платформе собрана группа слоев земель оборонного и национального назначения, водных ресурсов, скотомогильников, кладбищ и других запрещенных территорий. Это информация как минимум о 60 картографических слоях. В целях сохранения «актуальности» данных до конца текущего года на платформе будут добавлены специальные автоматизированные рабочие места отраслевых государственных органов», — отметил министр.

Следующим важным направлением является упрощение отношений между бизнесом и государственными учреждениями.

«Мы проанализировали, реинжинирировали и перенесли в цифровой формат такие процессы бизнеса и инвесторов, как подача заявок, получение лицензий, подача отчетов. В результате будут сокращены бюрократия, бумажная волокита и износ порогов. Сегодня автоматизированы такие процессы, как подача заявлений на разведку и добычу, проверка факта использования ограниченных территорий, подписание лицензии, согласование или отказ заявлений и подача в суд», — рассказал Мусин.

Для упрощения процесса выдачи лицензий проведена интеграция с соответствующими информационными системами государственных органов. На начальном этапе были добавлены базы данных физических и юридических лиц, служба контроля персональных данных и информационные системы единых лицевых счетов.

В дальнейшем будут подключены такие информационные системы, как осуществление платежей с банками второго уровня, проведение аукционов, контроль сроков оказания государственных услуг, поделился глава министерства.

Общее количество пользователей платформы достигло 1519. На разведку и обработку поданы 315 электронных заявок, добавил он.