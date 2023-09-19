Глава МНЭ рассказал о новом проекте Бюджетного кодекса

Как он отметил, была сохранена преемственность с действующим кодексом, но учтены реалии настоящего времени.

Фото: пресс-служба правительства РК

На заседании правительства министр национальной экономики Алибек Куантыров рассказал о новом проекте Бюджетного кодекса, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Как отметил министр, до начала разработки была сделана оценка действующего кодекса. Это одно из условий вступления в ОЭСР.

Эксперты МВФ присвоили действующему Бюджетному кодексу оценку – «продвинутый уровень». Поэтому была сохранена преемственность с действующим кодексом, но учтены реалии настоящего времени.

«Мы проанализировали и структурировали все реформы и тенденции последних лет, поручения президента и его администрации, посмотрели международный опыт, учли рекомендации международных организаций, Высшей аудиторской палаты, экспертного сообщества. В новом Бюджетном кодексе структурированы разрозненные и фрагментарные положения действующего кодекса, спущены на уровень подзаконных НПА детализирующие нормы, документ стал рамочным и гибким», — сказал Куантыров.

Согласно действующему законодательству, планирование начинается в феврале-марте и заканчивается 30 декабря, длится 9-10 месяцев.

С учетом установления постоянных базовых лимитов 1 раз на 3 года начинать бюджетный процесс можно с 1 июня после формирования ПСЭР в упрощенном виде – сейчас 15 марта. Лимиты расходов будут доводиться до 7 июня.

Соответственно срок представления АБП бюджетного запроса сдвигается – в течение 10 рабочих дней со дня доведения лимитов расходов вместо действующего срока до 15 мая.

Сроки внесения проекта закона о РБ в Правительство и Парламент остаются неизменными – 15 августа и 1 сентября соответственно. По местным бюджетам – аналогично.

Как подчеркнул министр национальной экономики, блочное бюджетирование внедрено в рамках упрощения бюджетных процедур, усиления гибкости бюджета и повышения самостоятельности АБП.

Первое. Это оптимизация бюджетных процедур.

«Два отдельных документа – бюджетную программу и бюджетную заявку объединяем. Теперь АБП будут формировать бюджетный запрос, где будет раскрываться информация о нем, составляться паспорт бюджетной программы, расчеты и одним пакетом вносится в уполномоченные органы. Бюджетная программа не будет согласовываться и утверждаться, а будет подписываться руководителем бюджетной программы, в том числе в электронном формате. Это усилит ответственность за качество ее составления», — сказал Куантыров.

Второе. Предлагается установление блока базовых расходов постоянного характера на 3 года.

По словам главы ведомства, здесь будут текущие адмрасходы администраторов и другие ежегодные постоянные расходы по отдельному перечню. Данные расходы не будут рассматриваться детально каждый год, если они не меняются.

Учитывая, что базовые расходы составляют порядка 50 – 60% от общего объема бюджета, это значительно разгрузит как АБП, так и уполномоченные органы.

Третье. Блочный бюджет предполагает повышение гибкости и самостоятельности государственных органов внутри процессов планирования и исполнения бюджета.

Для этого, по словам Куантырова, видится целесообразным укрупнять бюджетные программы вокруг стратегической цели.

Вводится прямая норма, запрещающая открывать вторую, третью бюджетную программу на одну цель.

Это даст гибкость и самостоятельность в управлении бюджетными средствами для достижения лучшего результата. Позволит достаточно упростить бюджетный процесс, с учетом увеличения объема перераспределения средств между бюджетными программами с 10% до 15% путем корректировки.

Также предлагается до 1 декабря определять пул расходов по предложениям АБП, которые в этом году не будут исполнены.

Расходы по данному перечню проводить за счет остатков на начало года сразу по наступлению нового финансового года без корректировки бюджета.

Стоит отметить, что в новом Бюджетном кодексе появился новый раздел «Управление государственными финансами». Даны определения бюджетной политике, госфинансам, устойчивости госфинансов, определен уполномоченный орган (МНЭ).

Данный раздел создает базу для анализа состояния государственных финансов и определения налогово-бюджетной политики.

Предусмотрены инструменты управления госфинансами – это в первую очередь бюджетные правила и их соблюдение.

По заимствованию обеспечена консолидация всех долговых обязательств – государственного долга, гарантированного государством долга, гарантий по поддержке экспорта, обязательств по ГЧП, поручительств и долга СКС. Это сделано для их учета и управления ими.

Для прозрачности и подотчетности деятельности субъектов квазигоссектора в управлении средствами, выделенными им из бюджета, включается блок норм по их участию в бюджетном процессе. Как на стадии планирования, так и исполнения и отчетности.

Консолидирован их долг, даны определение, структура, ограничения, мониторинг и контроль по долгу субъектов квазигоссектора.

«В целом, в новом Бюджетном кодексе усилена транспарентность и подотчетность участников бюджетного процесса. Основным критерием подотчетности является ответственность за качество проводимой работы и результаты деятельности. Подотчетность участниками бюджетного процесса осуществляется через заслушивание должностных лиц в представительных органах при защите проекта бюджета и отчета о его исполнении; публикацию и обсуждение документов; проведение госаудита; установление ответственности должностных лиц», — пояснил министр нацэкономики.

Для субъектов квазигоссектора предусмотрена обязанность публиковать информацию о своих займах и усилена ответственность за использование средств займа.

Вместе с тем, в раздел по управлению государственными финансами включены главы по Национальному фонду и по внебюджетным фондам.

Введено ограничение на использование целевого трансферта из Нацфонда только на критическую инфраструктуру, введены соответствующие критерии.

К критически важным объектам будут относиться строительство, например, завода, который даст рабочие места и дополнительные налоги. Или жизнеобеспечивающая инфраструктура.

К общестрановым – такие, как проект «Комфортные школы», когда одновременно строятся одинаковые объекты на территории нескольких областей.

Отдельной статьей включены положения по «Нацфонду детям». Согласно Концепции управления государственными финансами до 2030 года – это будут целевые требования, ежегодно начисляемые детям до достижения ими 18 лет.

Ограничен объем изъятий из Нацфонда на объем целевых требований.

Для повышения качества планирования расходов местных бюджетов предлагается определить один базовый документ деятельности акима – план развития региона. Только на основании плана развития должен распределяться бюджет.

В его составе будет разрабатываться инвестиционный план, который будет фундаментом для планирования бюджета и развития региона.

Ключевое здесь, что он будет показывать проблемные и приоритетные зоны в разрезе населенных пунктов на основании данных, имеющихся у всех госорганов.

С 2026 года предлагается формировать план развития на основании нормативов (сетей) базовой инфраструктуры. Целевые трансферты на развитие будут направляться только на финансирование критической инфраструктуры и проектов общестранового значения (с 2026 года). Конкретизируется порядок планирования трансфертов общего характера (ТОХ).

«Чтобы не потерять целевое назначение расходов, которые ранее финансировались целевыми трансфертами, мы выделяем в составе ТОХ целевые субвенции. Они полностью будут планироваться отраслевыми АБП совместно с МФ», — сказал Куантыров.

И еще одна предлагаемая мера – это усиление мониторинга за использованием республиканских денег МИО, в том числе выделяемых в виде трансфертов общего характера (ТОХ), в том числе за счет усиления ревизионных комиссий. Они будут рассматривать итоги мониторинга для оценки достижения целевых индикаторов в рамках годового отчета об исполнении местного бюджета.

Также в новом Бюджетном кодексе появились общие требования ко всему бюджетному процессу.

Так появился новый раздел – «Основы бюджетирования РК», направленный на усиление принципов БОР. БОР означает, что каждый тенге бюджета должен быть направлен на достижение конкретного результата. В связи с чем, заложен концепт, что основой для бюджетирования являются документы СГП – а именно планы развития госорганов/регионов/СКГС.

Еще одним условием перехода на БОР является открытость бюджетной информации и подотчетность перед населением.

«Поэтому мы структурировали положения действующего Кодекса и новшества в отдельную главу «Подотчетность и транспарентность». Подотчетность и транспарентность мы реализуем через публикацию бюджетной документации. Мы разграничили зоны ответственности должностных лиц и участников бюджетного процесса. Все это мы вывели в отдельные статьи. Теперь можно увидеть весь перечень документов, подлежащих публикации, и все виды ответственности за нарушения бюджетного законодательства в соответствующих статьях», — отметил министр нацэкономики.

Еще одна новая глава – «Управление результатами».

Это набор инструментов для применения в бюджетном процессе и принятии управленческих решений. Сюда включены определения, требования, виды документов и ответственность по проведению обзора расходов, мониторингу, оценке результатов, а также роль государственного аудита с точки зрения бюджетирования.

Что касается сопутствующего законопроекта.

Внесены поправки для приведения в соответствие с новой редакцией Бюджетного кодекса. Всего затронуто 26 законов.

Отдельный блок поправок касается унификации механизмов ГЧП. Так как концессия – это тоже разновидность ГЧП, планирование и реализация концессионных проектов будет регулироваться законом «О ГЧП», при этом закон «О концессиях» ставится на утрату.

«В целом в реализацию нового Бюджетного кодекса будут приняты более 200 НПА. Для эффективного практического применения норм документа необходимо перестроить работу уполномоченных органов, проводящих оценку результатов. Предстоит задача разработать нормативную основу минимальных стандартов», — заключил Куантыров.