Глава МОТ выступил перед крупными работодателями Казахстана на съезде PARYZ в Астане

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Жильбер Унгбо отметил независимость Конфедерации работодателей в Казахстане, передает Kazpravda.kz

«Для меня большая честь вступить в диалог с работодателями Казахстана. Я впечатлен прозрачным подходом к членству Конфедерации работодателей PARYZ. Сегодня казахстанские работодатели представлены независимой Конфедерацией PARYZ. И меня впечатляют быстрые изменения. Мы видим как вы растете. От нескольких членов до крупных корпораций Казахстана представленных во всех секторах страны», - отметил глава МОТ.

Сегодня на Съезде работодателей к Конфедерации PARYZ присоединилась группа компаний «Самрук-Казына» в которой работают 250 тысяч сотрудников.

По словам руководителя Конфедерации PARYZ Жумабека Жаныкулова в июне этого года была подписана Дорожная карта между МОТ, правительством Казахстана, Федерацией профсоюзов и PARYZ. Одним из основных вопросов является повышение стандартов охраны труда. В этом направлении, между учебным центром МОТ (ITC ILO) и PARYZ достигнуто соглашение, по которому Конфедерация определена единым оператором обучающей программы МОТ по Казахстану.

29 апреля этого года PARYZ совместно c МОТ запустили первый в Центральный Азии обучающий семинар для подготовки тренеров по обучению международным стандартам труда. Обучение прошли сотрудники Казминералс, Казахмыс, ERG, Казцинк, Самрук-Казына, Казатомпром, Полиметалл Евразия, Костанайские минералы, ХейдельберЦемент и других компаний.

По словам Жаныкулова, 70% несчастных случаев на казахстанских предприятиях связаны с недостатками в обучении. Задача PARYZ устранить пробелы в подготовке квалифицированных лекторов, для того чтобы они могли дальше на своих предприятиях обучать работников.

За последние 2 года в PARYZ вступило 150 представителей крупного и среднего бизнеса Казахстана и более 30 отраслевых Ассоциаций. А сегодня к нам присоединился Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына», - отметил глава Конфедерации.

К слову, Казахстан ратифицировал 24 конвенции Международной организации труда. В том числе и 87 Конвенцию - О свободе объединений. Однако не все крупные страны ратифицировали эту Конвенцию.

«МОТ никогда не будет навязывать свою волю какому либо правительству, потому что это вопрос уважения и мы верим в трипартизм. Например, Китай является авторитетным членом МОТ, но они не ратифицировали 87 конвенцию О свободе объединений, США также не ратифицировали», - сказал Жильбер Унгбо.

По его словам, МОТ готова продолжать работать с PARYZ по укреплению и развитию трипартизма в Казахстане. Международная Организация Труда приветствует подписание важного меморандума между PARYZ и Самрук-Казына. Этот меморандум - основа для укрепления роли работодателей в социально-экономическом развитии страны.

«Если посмотреть на вызовы с которыми сталкивается сегодня мир, все возможно решить через социальный диалог. Иногда его называют политическим, но мы в МОТ называем его социальным. Очень важно чтобы все стремились к консенсусу. Все стороны должны понимать свою ответственность», - отметил глава МОТ.

Жильбер Унгбо считает, что такие совместные встречи за одним столом и обсуждение насущных вопросов требует определенного времени, которое не всегда есть, однако частный корпоративный сектор понимает, что его нужно находить.