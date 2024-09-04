Глава МОТ выступил перед крупными работодателями Казахстана на съезде PARYZ в Астане

Международное сотрудничество
170

Руководитель Международной Организации Труда Жильбер Унгбо впервые находится с рабочей поездкой в Казахстане

Фото: Данил Акрамов

Жильбер Унгбо отметил независимость Конфедерации работодателей в Казахстане, передает Kazpravda.kz

«Для меня большая честь вступить в диалог с работодателями Казахстана. Я впечатлен прозрачным подходом к членству Конфедерации работодателей PARYZ. Сегодня казахстанские работодатели представлены независимой Конфедерацией PARYZ. И меня впечатляют быстрые изменения. Мы видим как вы растете. От нескольких членов до крупных корпораций Казахстана представленных во всех секторах страны», - отметил глава МОТ.

Сегодня на Съезде работодателей к Конфедерации PARYZ присоединилась группа компаний «Самрук-Казына» в которой работают 250 тысяч сотрудников.

По словам руководителя Конфедерации PARYZ Жумабека Жаныкулова в июне этого года была подписана Дорожная карта между МОТ, правительством Казахстана, Федерацией профсоюзов и PARYZ. Одним из основных вопросов является повышение стандартов охраны труда. В этом направлении, между учебным центром МОТ (ITC ILO) и PARYZ достигнуто соглашение, по которому Конфедерация определена единым оператором обучающей программы МОТ по Казахстану.

29 апреля этого года PARYZ совместно c МОТ запустили первый в Центральный Азии обучающий семинар для подготовки тренеров по обучению международным стандартам труда. Обучение прошли сотрудники Казминералс, Казахмыс, ERG, Казцинк, Самрук-Казына, Казатомпром, Полиметалл Евразия, Костанайские минералы, ХейдельберЦемент и других компаний.

По словам Жаныкулова, 70% несчастных случаев на казахстанских предприятиях связаны с недостатками в обучении. Задача PARYZ устранить пробелы в подготовке квалифицированных лекторов, для того чтобы они могли дальше на своих предприятиях обучать работников.

За последние 2 года в PARYZ вступило 150 представителей крупного и среднего бизнеса Казахстана и более 30 отраслевых Ассоциаций. А сегодня к нам присоединился Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына», - отметил глава Конфедерации.

К слову, Казахстан ратифицировал 24 конвенции Международной организации труда. В том числе и 87 Конвенцию - О свободе объединений. Однако не все крупные страны ратифицировали эту Конвенцию.

«МОТ никогда не будет навязывать свою волю какому либо правительству, потому что это вопрос уважения и мы верим в трипартизм. Например, Китай является авторитетным членом МОТ, но они не ратифицировали 87 конвенцию О свободе объединений, США также не ратифицировали», - сказал Жильбер Унгбо.

По его словам, МОТ готова продолжать работать с PARYZ по укреплению и развитию трипартизма в Казахстане. Международная Организация Труда приветствует подписание важного меморандума между PARYZ и Самрук-Казына. Этот меморандум - основа для укрепления роли работодателей в социально-экономическом развитии страны.

«Если посмотреть на вызовы с которыми сталкивается сегодня мир, все возможно решить через социальный диалог. Иногда его называют политическим, но мы в МОТ называем его социальным. Очень важно чтобы все стремились к консенсусу. Все стороны должны понимать свою ответственность», - отметил глава МОТ.

Жильбер Унгбо считает, что такие совместные встречи за одним столом и обсуждение насущных вопросов требует определенного времени, которое не всегда есть, однако частный корпоративный сектор понимает, что его нужно находить.

 

#МОТ #конфедерация #PARYZ

Популярное

Все
Рожденный на благо своей страны
Мастер из Семея продемонстрирует шедевры ремесленного искусства на Всемирных играх кочевников
Мощный барьер будущим рискам монополизации власти – политолог о достижениях Конституции
Контрабандиста экстрадировали из России в нашу страну
В Семее завершается строительство IT-колледжа
В центре всех процессов – личность: Конституция Республики Казахстан – прочная основа защиты прав и свобод человека и гражданина
Полевая пиццерия, самый острый в мире перец и веганские бургеры
Коллекция «золотых людей» пополнится
Конституционный контроль – элемент правового государства
ВИК - 2024: распроданы все билеты на церемонию открытия
Для успешного изучения языка необходимо практиковаться каждый день
Павлодарские артисты готовы удивить своим творчеством зрителей на Всемирных играх кочевников
Жания Бекмухамбетова выиграла турнир по настольному теннису в Хорватии
Казахстанские хоккеисты с победы стартовали на олимпийском отборе
У Дурова изъяли все паспорта на период следствия
Хорошо быть полиглотом
Недееспособных подопечных заставляли работать в центре спецуслуг Семея
Народ – источник власти
В Казахстане проживает одна Конституция
Спикер Сената встретился с членами национальной паралимпийской сборной Казахстана
Конституционная реформа показала свою эффективность
Ренессанс Центральной Азии: На пути к устойчивому развитию и процветанию
Непростая жизнь одной песни. «Қарағым-ай» стала учебным пособием для многих вокалистов
Казахстанский тренер принес две медали для Туниса на Олимпиаде
Страны Центральной Азии укрепляют позиции на мировой арене
Появится парк на «Колесных рядах»
Пострадавшие от паводка в ЗКО получили жилье
Важно постоянно находить новые точки соприкосновения
Консультативные встречи показывают высокую эффективность
Интеграция отвечает общим целям
Кайрату Сатыбалды смягчили приговор
Круглосуточную охрану приставили к дому девочки, попавшей в секс-рабство в Кызылорде
Премьер Индии призвал Украину и Россию к переговорам
Рыбалка закончилась трагедией
Казахстанцы собрали 140 млн тенге для впавшего в кому солдата-срочника
Автобус – не вертолет. Местные власти отстранили от работы перевозчика, обвинив его в саботаже
«Лучший педагог»: стартовал прием заявок на конкурс в столице
Тенге незначительно подешевел к доллару за неделю
Масштабный марафон «SARYARQA RUN» пройдет ко Дню Конституции в Астане
Быть или не быть АЭС – решим всей страной
Есть время и возможность подготовить атомщиков

Читайте также

Финансирование проектов на $7 млрд в Казахстане рассматрива…
Глава МОТ дал рекомендации по переходу на широкое применени…
Послу Армении вручили госнаграду «Достық» II степени
Вопросы инвестиционного сотрудничества обсудили Казахстан и…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]