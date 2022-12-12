Глава Нацбанка рассказал, когда будет пик инфляции в Казахстане

Наибольший вклад по-прежнему вносит рост цен на продукты питания, который ускорился до 24,1%.

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Председатель Национального банка Галымжан Пирматов на расширенном заседании правительства сообщил, когда будет пик инфляции в Казахстане, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Галымжан Пирматов сообщил, что годовая инфляция достигла уровня 19,6% в ноябре текущего года.

По его словам, наибольший вклад по-прежнему вносит рост цен на продукты питания, который ускорился до 24,1%. Продовольственная инфляция достигла 18,6%. Рост цен на платные услуги – 14,1%.

Глава Нацбанка сообщил, что рост инфляции выше республиканского уровня фиксируется в Мангистауской области, Астане, Акмолинской, Улытауской и Карагандинской областях.

«Рост инфляции продолжается на фоне внешнего инфляционного давления, перестройки логистических цепочек поставок, рекордных инфляционных ожиданий, фискального стимулирования спроса и увеличения кредитования. До конца года ожидается повышение инфляции до 20-21% с достижением пика в первом квартале 2023 года», - резюмировал Галымжан Пирматов.