Глава Сената предложил законодательно усилить поддержку медработников

По мнению Ашимбаева, чтобы удержать нынешние и привлечь в отрасль новые кадры, нужно активнее улучшать условия работы врачей, включая социальную, а при необходимости и физическую защиту на законодательном уровне

Фото: пресс-служба Сената Парламента РК

Внести изменения в действующее законодательство и программные документы для поддержки медработников предложил спикер Сената Парламента Маулен Ашимбаев на заседании палаты, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената.

«По поручению главы государства большие средства выделены для финансирования системы здравоохранения, в том числе, растет заработная плата медицинских работников ежегодно на 20-30%. Это очень важно и является серьезной социальной защитой медицинских работников. Но, в то же время, есть дефицит медицинских кадров. По нашим данным, не хватает более 8 тыс. специалистов. Эта тенденция наблюдается на протяжении последних лет, а также имеет склонность к увеличению», – подчеркнул Маулен Ашимбаев.

По мнению спикера Сената, ситуация нуждается в решительных и оперативных мерах реагирования. Чтобы удержать нынешние и привлечь в отрасль новые кадры, предложено активнее улучшать условия работы врачей, включая социальную, а при необходимости и физическую защиту на законодательном уровне.