Глава Сената предложил законодательно усилить поддержку медработников

По мнению Ашимбаева, чтобы удержать нынешние и привлечь в отрасль новые кадры, нужно активнее улучшать условия работы врачей, включая социальную, а при необходимости и физическую защиту на законодательном уровне
Внести изменения в действующее законодательство и программные документы для поддержки медработников предложил спикер Сената Парламента Маулен Ашимбаев на заседании палаты, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената.
«По поручению главы государства большие средства выделены для финансирования системы здравоохранения, в том числе, растет заработная плата медицинских работников ежегодно на 20-30%. Это очень важно и является серьезной социальной защитой медицинских работников. Но, в то же время, есть дефицит медицинских кадров. По нашим данным, не хватает более 8 тыс. специалистов. Эта тенденция наблюдается на протяжении последних лет, а также имеет склонность к увеличению», – подчеркнул Маулен Ашимбаев.
По мнению спикера Сената, ситуация нуждается в решительных и оперативных мерах реагирования. Чтобы удержать нынешние и привлечь в отрасль новые кадры, предложено активнее улучшать условия работы врачей, включая социальную, а при необходимости и физическую защиту на законодательном уровне.
«Нам нужно посмотреть в целом, что можно сделать для повышения привлекательности профессии медицинского работника. Какие законы мы можем подкорректировать, какие нормы мы должны принять, сделать с точки зрения программных документов, финансирования. Дефицит медицинских кадров – это, действительно, серьезная проблема и ее надо решать. Сенаторы готовы поддержать министерство и ваши инициативы. Предлагаю совместно подготовить соответствующие рекомендации и далее с правительством их принять и реализовывать», – резюмировал председатель Сената.