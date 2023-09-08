Глава SINOPEC рассказал Токаеву о работе и планах корпорации в Казахстане

Собеседники рассмотрели перспективы сотрудничества в области геологоразведочных работ и производства нефтегазохимической продукции.

Фото пресс-службы президента РК

Касым-Жомарт Токаев принял президента корпорации SINOPEC Юй Баоцая. Глава государства был проинформирован об итогах деятельности SINOPEC в Казахстане и планах на предстоящий период, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Собеседники рассмотрели перспективы сотрудничества в области геологоразведочных работ и производства нефтегазохимической продукции.

Глава государства выразил уверенность, что взаимодействие отечественных компаний с SINOPEC будет способствовать укреплению стратегического партнерства между Казахстаном и КНР.

Наряду с этим президент указал на важность внедрения водосберегающих технологий при реализации совместных проектов в энергетической и химической отраслях.