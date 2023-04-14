Более 12 млн тенге похитили у инвалидов и пенсионеров из соцучреждения в Улытауской области

Руководителя и работников социального учреждения в Улытауской области подозревают в хищении денег у инвалидов и пенсионеров, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.

Скриншот с видео АФМ

Сейчас Департамент АФМ по области проводит досудебное расследование по факту мошенничества в особо крупном размере – более 12 млн тенге.

«В ходе проведенных санкционированных обысков в социальном учреждении, а также по адресам проживания фигурантов обнаружены и изъяты пенсионные выплаты постояльцев в размере 799 тысяч тенге, банковские карты, принадлежащие постояльцам учреждения, а также другие предметы и документы, изобличающие преступную деятельность вышеуказанных лиц.

В связи с воспрепятствованием объективному и всестороннему расследованию, а также попытками сокрытия и уничтожения следов преступления руководитель данного учреждения задержана и водворена в изолятор временного содержания. Судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком до 2 месяцев», – акцентировали в агентстве.

Напомним, в ноябре 2022 года Департамент АФМ по Карагандинской области пресек хищение денег постояльцев Дома престарелых города Абая, где находятся 90 подопечных, из которых 30 лиц с инвалидностью и 60 пенсионеров.