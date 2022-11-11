Директора дома престарелых осудили за кражу пенсий и пособий подопечных в Абае

В Карагандинской области вынесли приговор директору дома престарелых города Абай Карагандинской области Сыздықан Н., кравшему пенсии и пособия подопечных учреждения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ.

«Ранее Департаментом АФМ по Карагандинской области в рамках ОПМ «Qamqor» пресечен факт хищения средств постояльцев дома престарелых, где на содержании находятся 90 подопечных, из которых 30 инвалидов и 60 пенсионеров.

Кроме штрафа директору запрещено пожизненно занимать должности на государственной службе», - сообщили в агентстве.

Также вынесен приговор двум специалистам КГУ по социальной работе Евстафьевой М. и Лимаревой Ю. и работнику Абайского отделения Казпочты Брушневской Л. за хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, сопряженным с использованием своего служебного положения.

«Они признаны виновными и им назначено наказания в виде ограничения свободы сроком на 3 года 6 месяцев с установлением пробационного контроля и привлечением к принудительному труду в течение всего срока отбывания наказания», - рассказали в АФМ.