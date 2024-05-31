Главе комитета рыбного хозяйства вынесли приговор

Ему и руководителю управления рыбных ресурсов предъявлены обвинения по двум эпизодам

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Межрайонный суд по уголовным делам Астаны рассмотрел дело в отношении председателя комитета рыбного хозяйства Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК Ж. и руководителя управления рыбных ресурсов и регулирования рыболовства С., получивших взятку за общее покровительство, в значительном размере, группой лиц по предварительному сговору, передает Kazpravda.kz

Напомним, ранее Антикор завершил уголовное дело, передав его в суд.

Подсудимым предъявлены обвинения по двум эпизодам.

По первому эпизоду – в период с 2021 по 2024 годы глава комитета по предварительному сговору со своим подчиненным – руководителем управления получили взятку в размере 1,5 млн. тенге за общее покровительство от генерального директора подведомственной Комитету организации.

По второму эпизоду – от директора ТОО «Н» посредством банковского перевода получена сумма в размере 2 млн тенге за покровительство деятельности компании.

Несмотря на обстоятельства, смягчающие уголовную ответственность и наказание в виде чистосердечного раскаяния, активного способствования раскрытию уголовного правонарушения и наличия малолетних детей, председатель комитета и руководитель управления осуждены судом к 6 годам лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе и квазигосударственном секторе.

Вынесено частное постановление в адрес уполномоченного органа о совершенном коррупционном преступлении, о выявлении причин и условии, способствующихе проявлению коррупции среди сотрудников рыбного хозяйства.

Также внесено представление президенту РК о лишении председателя Комитета государственной награды.

Приговор не вступил в законную силу.