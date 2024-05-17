Уголовное дело в отношении руководства Комитета рыбного хозяйства передано в суд

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Антикор завершил расследование в отношении председателя Комитета рыбного хозяйства МСХ РК и руководителя управления охраны рыбных ресурсов и регулирования рыболовства Комитета, передает Kazpravda.kz

Они подозреваются в систематическом получении взяток от представителей МСБ в период с 2021 года по февраль 2024 года за общее покровительство.

Напомним, следственным судом в отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения в виде «Домашний арест» с использованием «электронного браслета».

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Межрайонный суд по уголовным делам Астаны.