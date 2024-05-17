Уголовное дело в отношении руководства Комитета рыбного хозяйства передано в суд
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Расследование завершено
Антикор завершил расследование в отношении председателя Комитета рыбного хозяйства МСХ РК и руководителя управления охраны рыбных ресурсов и регулирования рыболовства Комитета, передает Kazpravda.kz
Они подозреваются в систематическом получении взяток от представителей МСБ в период с 2021 года по февраль 2024 года за общее покровительство.
Напомним, следственным судом в отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения в виде «Домашний арест» с использованием «электронного браслета».
Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Межрайонный суд по уголовным делам Астаны.