Главная задача театра – не дать зачерстветь душе человека

Бекпулат Парманов, заслуженный артист РК, художественный руководитель

и главный режиссер ГАРТД им. М. Горького

– Театр отнимает много сил и времени. Главной задачей театра было и остается познание человеческой души. Он постоянно находится в поисках истины. На сцене мы отдаем всю энергию зрителям, чтобы у людей не зачерствела душа. Она должна трудиться без остановки для красоты и гармонии мира, поэтому у нас нет права на ошибку.

XXI век стал скоростным, душа не всегда успевает угнаться за бешенным ритмом жизни. Важно наполнить ее добротой, честнос­тью и любовью. Мы видим, что молодежь тянется к настоя­щему искусству. Наши актеры через спектакли стремятся популяризировать истинные ценности. Пос­ле реставрации в театре применяется современное световое и звуковое оборудование, но именно артист остается центральной фигурой.

Естественно, в День театра наши пос­тоянные зрители приходят и ­поздравляют нас, а мы адресуем теплые пожелания своим коллегам через соцсети. К сожалению, постепенно исчезает особая ­атмосфера этого праздника, он становится обыденностью.

В своей режиссерской практике могу выделить несколько любимых спектак­лей. Особенно дороги постановки «Дикий» и «Смешанные чувства», которые вошли в репертуар театра. А бишкекские зрители тепло восприняли спектакль «Эсимде» («Помню») по мотивам произведения Чингиза Айтматова «Материнское поле». Он посвящен памяти моей мамы и всем женщинам, которые потеряли родных и близких на войне. Без прошлого нет настоящего и будущего.

Хочу еще сказать, что любой человек должен жить мечтой. Театр тоже устремлен в будущее. Уверен, лучшие постановки нашего театра еще впереди!

Зарина Макина, актриса государственного театра Astana Musical ГАКО «Қазақконцерт»

им. Р. Баглановой

– Я люблю театр за его честность. Спектак­ли – живой организм, способный по-разному воздействовать на зрительскую аудиторию. На сегодня любимым для меня является «Роза Багланова», ставший лучшим мюзик­лом на международном фестивале Daegu International Musical Festival в Южной Корее. Мне нравятся постановки и фильмы, в основу которых положены реальные события. Мюзикл «Роза Багланова» – это история о трагических событиях войны, рассказанная зрителю устами, глазами и сердцем легендарной певицы, выступавшей с концертами на всех фронтах Великой Отечественной. Конечно, меня очень радует и вдохновляет тот факт, что на фестивале в Южной Корее мне вручили приз в номинации «Лучшая актриса». Безусловно, этот мюзикл всегда будет занимать особое место в моем сердце.

В последние годы казахстанское теат­ральное искусство успешно развивается. Если раньше театр искал зрителей, то теперь зритель сам ищет театры. Новые технологии вызывают интерес молодого поколения, но без умелой работы режиссера и выразительной актерской игры утрачивается основная суть искусства. Зрителя не обманешь, он все видит и чувствует и должен безусловно верить актеру.

На творческих вечерах в честь нашего профессионального праздника мы ежегодно чествуем коллег и мечтаем о том, чтобы казахстанское искусство было интересно в разных странах, чтоб наша культура стала конкурентоспособной на мировом уровне.

Алтынай Ногербек, заслуженный деятель РК, актриса ГАКМДТ им. К. Куанышбаева

– В моем представлении театр – это место, где можно быть честной и искренней. Театр стал для меня важной частью судьбы. Когда взрос­лые и опытные актрисы говорили раньше подобные, как мне казалось, высокопарные слова, в молодости я до конца не понимала – почему творчество нельзя рассматривать отдельно от других жизненных приоритетов? Но так или иначе всех артис­тов объединяет большая любовь к сцене и уважение к зрителям.

В День театра мы ежегодно проводим творческие вечера, поздравляем друг друга и зрителей, подводим итоги и определяем планы. По традиции в этот день поздравляю и свою маму – театроведа Гульжахан Бекхожину. В детстве я много времени проводила за кулисами, бывала в цехах и на репетициях в алматинском драматическом теат­ре имени Ауэзова. Так и зародилась в моей душе большая любовь к теат­ру. Поступление в Казахский государственный институт театра и кино имени Жургенова было моим осознанным решением. Там я получила бесценный опыт общения с народным артистом Казахстана Тунгышбаем Жаманкуловым и заслуженным деятелем искусств Казахстана Аширбеком Сыгай.

Обычно актерам трудно назвать любимый спектакль, потому что они в каж­дую роль вкладывают частицу ­своей души. Однако мне особенно дорог спектакль «И дольше века длится день» по произведению Чингиза Айтматова, поставленный выдающимся режиссером Азербайжаном Мамбетовым. Это был бесценный опыт в профессиональном плане. Помню, что перед премьерой в 2003 году режиссер обратился к нам со словами: «Через несколько минут вы вступите в бой со зрителем и должны победить». Данное наставление стало для меня своего рода правилом, напоминающим, что надо на деле доказывать свое право быть на сцене.

Отрадно, что сегодня открываются частные театры, где представлены постановки разных направлений. Некоторые из них собирают полные залы. Очевидно, что театр заряжает энергией, помогает найти ответы на насущные вопросы и заставляет задуматься о главном. Сегодня на сцене применяют современные технологии, в том числе LED-экраны, 3D-проекции, и это обогащает спектакли, которые приобретают новые смыслы.

Асланбек Жанузаков, актер театра «Жастар»

– Для меня театр – храм искусства и мир фантазий. Перевоплощаясь в сценические образы, актеры проживают десятки разных интересных жизней. Именно в театре исцеляются человеческие души. А аплодисмен­ты зрителей вдохновляют артистов и наполняют энергией.

Наш театр любят. Если заранее не купить билеты, то прак­тически невозможно попасть на кассовые спектакли, которые неизменно проходят с аншлагом. Это значит, что мы нужны и интересны людям. Все наши спектакли по-своему хороши. Но все же хочется отметить «Жанарымдағы жалғыз әуен» в постановке заслуженного дея­теля Казахстана, художественного руководителя театра «Жас­тар» Нурканата Жакыпбая. В этом спектакле мы не просто поем, а буквально по-настоящему проживаем содержание каждой песни.

Свой профессиональный праздник мы отмечаем всегда на сцене – отдаем дань признательности своей публике, для которой мы и живем.

Талгат Мусабаев, заслуженный деятель РК, ведущий солист театра «Астана Опера»

– Оперный театр – это точка притяжения различных культур, стилей и жанров. Здесь рождаются новые идеи, сюжеты, драматургия будущих представлений, несущих нравственно-этические ценности и положительные эмоции. Каждый спектакль рождает тот самый удивительный энергетический обмен между актером и зрителем.

Для меня театр является одно­временно творчеством, работой, хобби, смыслом жизни… Чтобы сыграть роль в той или иной опере, надо разобрать, понять и полюбить свой персонаж – без этого никуда, поэтому все партии, которые исполняю, дороги и близки моему серд­цу. В общей сложности у меня их более двадцати. Могу отметить несколько спектаклей, которые интересны по своему наполнению.

Например, «Евгений Онегин» Чайковского и «Дон Карлос» Верди в постановке Давиде Ливермора. Это очень красивые постановки с прекрасной музыкой, замечательными декорациями, костюмами и интересной драматургией. Или спектакль, созданный итальянским режиссером Джанкарло дель Монако – опера «Абай», где использована сценография Эцио Фриджерио и костюмы обладательницы премии «Оскар» Франки Скуарчапино. Постановка считается одной из лучших в репертуаре нашего театра. В этом красочном богатом динамичном спектакле с традиционным народным колоритом раскрывается духовный мир великого Абая – мыслителя, философа, человека, ведущего свой народ к просве­щению.

Сегодня многие режиссеры привлекают публику тем, что внедряют в оперу смелые новаторские идеи, поскольку живое искусство воспитывает личность, учит чувствовать и сопереживать, оказывая на человека огромное эмоциональное влияние.

Всемирный день театра – это большой праздник, который сопровождается яркими концертами и представлениями. В этот день, мы, впрочем, как и всегда, выходим к нашим любим зрителям, чтобы подарить им глубокие эмоции и впечатления.

Шугыла Адепхан, солистка балета театра «Астана Опера»

– В театре нам предоставляется творческая свобода, возможность выражать разные эмоции и чувства. Здесь мы можем развивать свой творческий потенциал, экс­периментировать с разными направлениями классической и современной хореографии. Благодаря магии театра мы способны вдохновлять зрителей, что одно­временно приносит радость, дает новый опыт и мотивацию для дальнейшей работы. Кроме того, служители Мельпомены бережно хранят культурное наследие страны, следуя историческим традициям.

Обычно при передаче того или иного образа я отталкиваюсь от истории и сюжета балета. Это позволяет лучше познать и свой внут­ренний мир. Мне дороги мои героини в спектаклях «Спартак», «Собор Парижской Богоматери», «Бахчисарайский фонтан»… Молодежь надо привлекать в театр в том числе и через социальные сети, медиапространство, которые становятся хорошим инструментом для популяризации разных видов искусства.

А День театра примечателен тем, что мы, люди искусства, проводим его в стенах театра, на любимой работе в подготовке к предстоящим показам спектак­лей и премьерам.